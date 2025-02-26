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共軍突稱將在高屏外海「射擊訓練」　張競：對連續「官泄」的反制

▲▼美軍原本稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演，不過其貼文又默默移除「台灣」。（圖／金色眼鏡蛇演習（Exercise Cobra Gold）粉專）

▲▼美軍原本稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演，不過其貼文又默默移除「台灣」。（圖／金色眼鏡蛇演習（Exercise Cobra Gold）粉專）

大陸中心／台北報導

繼日前美軍派遣現役將領參與漢光兵推卻出現「官洩」照，美國與泰國「金色眼鏡蛇」軍演粉專，昨日貼文稱台灣也加入軍演，不過數小時後卻刪除「台灣」字樣。結果，中共軍機今日以臨時無線電廣播方式，無預警在距台灣高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。

中華戰略學會資深研究員張競受訪時指出，在台灣執政高層並未發表任何可議之政治論述時，共軍突然如此高調迫近台灣本島實施軍事演練，不無可能就是針對昨日台灣媒體跟進報導國軍受邀金色眼鏡蛇年度系列演習，因此端出此種讓人難以下嚥菜式。

▲▼美軍原本稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演，不過其貼文又默默移除「台灣」。（圖／金色眼鏡蛇演習（Exercise Cobra Gold）粉專）

張競強調，本次高調突發演練，東部戰區到目前為止並未發佈配套文宣，可是我們仍應保持關注，掌握此種軍事恫嚇真正指向目標為何？

他認為，除非泰國打算要犧牲對中國大陸外交關係，斷絕對北京軍事採購管道，也不在乎中國大陸觀光客所能產生收益，否則不可能自找麻煩邀請國軍參加金色眼鏡蛇年度系列演習；更何況解放軍是經常受邀參與特定演練項目常客，曼谷不會在這環節，產生此種根本性失誤。

▲▼美軍原本稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演，不過其貼文又默默移除「台灣」。（圖／金色眼鏡蛇演習（Exercise Cobra Gold）粉專）

張競表示，至於演習網頁最初公佈內容，顯現國軍受邀參加本年度金色眼鏡蛇演習，但隨後又修訂網頁內容，刪去「Taiwan」字樣是無心筆誤抑或是存心撩撥，其實都有可能；但若是台媒存心炒作，刻意引導社會認知傾向，北京不可能視而不見，此時共軍如何回應？美軍是否還要補充說明，都是相關單位研析判斷事實真相重要徵候。

張競亦強調，金色眼鏡蛇年度系列性演習始於1982年冷戰時期，當時國軍都未曾受邀參加演習；從2014年解放軍開始受邀參加演習至今，已經是金色眼鏡蛇年度系列性演習固定受邀對象，此時國軍受邀可能性幾乎是完全不存在，特別是，近日連續發生兩起「官泄」事件，北京必然會對華盛頓充滿懷疑是否刻意撩撥，因此透過管道向美軍提出質疑，絕對不會讓人意外。

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關鍵字：

金色眼鏡蛇演習Exercise Cobra Gold張競

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