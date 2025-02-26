徒步到台南...錢包護照全被偷！美網紅：以為台灣不可能發生

▲美國的模特兒兼網紅Jacob Pugmire進行徒步環島挑戰，日前在台南遭竊。（翻攝Instagram@jacob_pugmire）

圖文鏡週刊

來自美國的模特兒兼網紅Jacob Pugmire近期正在台灣進行徒步環島挑戰，透過社群平台分享旅途點滴，吸引不少粉絲關注。未料，他日前在台南安平區林默娘公園與熱情粉絲見面時，不慎遭竊，護照、錢包等貴重物品全數不翼而飛。他昨晚PO出影片表示，「我以為這種事情在台灣是不可能發生的」。

根據警方與Jacob Pugmire的說法，24日晚間7、8點左右，一名女粉絲為與男模見面，將機車騎進林默娘公園的隱蔽處停放，違規占用公園空間。Jacob Pugmire暫時將裝有3萬元現金、護照及信用卡的錢包放入機車置物箱後，兩人便進入公園散步。

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直到凌晨0時許，兩人準備離開時，才發現機車坐墊已遭人撬開，置物箱內的錢包不見蹤影。Jacob Pugmire驚慌失措，立刻向警方報案，並於隔日將遭竊經過上傳社群平台，引發網友討論。

警方表示，事發地點位於施工圍籬旁，四周陰暗且無監視器，為竊嫌提供了可乘之機。如果女粉絲當時選擇將機車停放在鄰近停車場，光線充足且有監視器，或許能留下嫌犯的影像。警方已調閱周邊監視器，希望能找出線索。

Jacob Pugmire昨天將影片PO網表示，「我覺得這是個好教訓」、「還好我沒有受傷」、「這只是我旅行的另一個體驗」、「面對一些我不喜歡的情況我坦然接受」、「每件壞事都能變成好事」。

這起事件也讓許多網友討論台灣的治安問題，有人留言表示：「台灣大部分地方治安很好，但還是要提高警覺」、「環島遇上這種事真的很倒楣」，也有人提醒：「貴重物品千萬不要放機車置物箱，真的不安全」。

警方強調，將持續擴大追查，希望能早日追回失竊財物，並呼籲民眾避免將機車違規停放於公園內，以免影響公眾安全。此外，依據《台南市公園綠地管理自治條例》第9條規定，未經許可在公園內騎車或停車，將面臨1,200至6,000元的罰款。



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