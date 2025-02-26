血腥代價！外媒估俄羅斯「3年9.5萬士兵陣亡」　實際恐破16萬

▲ 外媒估計俄軍開戰以來死亡人數達9.5萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭24日屆滿3周年，俄羅斯獨立媒體Mediazona與BBC合作整理開放數據，截至目前已確認逾9萬5000名俄國士兵陣亡，但推估實際死亡人數恐怕高達16萬。

綜合《法新社》等外媒，Mediazona於24日發布陣亡俄兵最新數據，彙整並核實社群媒體、新聞報導、訃聞及官方報告等資料，確認3年來共有9萬5300名俄兵陣亡。

這份圖表以成千上萬張士兵照片拼湊出俄國藝術家韋列夏金（Vasily Vereshchagin）1871年知名畫作《戰爭的神化》（The Apotheosis of War）中堆滿頭骨的場景，每張照片可查閱士兵年齡、死亡日期、地區與所屬部隊。

▲ 網站以陣亡士兵照片拼出一幅畫。（圖／翻攝自200.zona.media）

Mediazona指出，今年截至目前俄軍死亡人數為393人，去年一整年則有2萬6102人，但實際數字數恐怕高出許多。Mediazona與獨立媒體Meduza根據俄國官方繼承登記等資料進一步推估，3年來實際死亡人數可能高達16萬5000人。

Mediazona由俄國反對派人維爾齊洛夫（Pyotr Verzilov） 創立，參與知名異議樂團Pussy Riot，並公開支持烏克蘭。該媒體被莫斯科列為 「外國代理人」，維爾齊洛夫也被列入極端份子名單，因散布有關俄軍的「虛假訊息」被定罪。

Mediazona與BBC自3年前開戰以來持續更新這份名單，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對此則未承認也未否認，僅稱「不知道是否屬實」，並強調戰爭傷亡僅國防部有權限公布。

開戰以來俄國鮮少公開戰損，2022年9月曾稱有5937名士兵陣亡，去年底時任美國國防部長奧斯汀則稱俄兵死傷達70萬人。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基本月曾向美媒NBC透露，烏國逾4.6萬名士兵陣亡，約38萬人受傷，但外界估計的數字更高。獨立戰地記者布圖索夫（Yuri Butusov）去年12月曾稱，烏軍內部消息來源估計實際死亡人數達到7萬人，還有3.5萬人失蹤。