學測「6科90級分大滿貫」　她理組跨考文科：從小培養閱讀有成效

▲北市薇閣高中高達9人 60分滿級分，更有3人拿到大滿貫的6科90滿級分。（圖／薇閣高中提供）

記者許敏溶／台北報導

大考中心今（25日）公布學測成績與五標。新北市公私立高中職共5人達60分滿級分，北市私立延平高中則有5名，北市薇閣高中則高達9人60分滿級分，更有3人是全科6科90滿級分大滿貫。拿下大滿貫的賴欣妤是自然組，在生物、物理、化學奧林匹亞競賽是佼佼者，認為好成績是自己從小培養閱讀理解能力與科學實事求是的態度收到成效。

大考中心今天公布學測成績，各級學校也紛紛傳出好消息。根據新北市教育局統計，新北市公私立高中職學生，學測4科成績達滿級分60級分共5位，4科成績達50級分共443位，選考國、英、數B、社4科均達頂標共64位，選考國、英、數A、自4科均達頂標共75位，表現相當優異。

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其中就讀南山高中的許睿恩，畢業於南山高中國中部，取得5科滿級分、6科達頂標成績。從高一起便立定以繁星進入頂大的志向，並憑藉對物理熱愛，高三時參加113學年度高中數理及資訊學科能力競賽新北區複賽，榮獲物理科第2名。

另就讀格致高中的潘昭明，畢業於格致高中國中部，這次學測取得5科達頂標成績。潘昭明在國三升高一的暑假曾到法院旁聽，見證法律如何維持社會公平正義，確定想成為一名法律人的夢想，並以這份信念立定目標。這次學測表現讓潘昭明離法律人夢想更進一步，期待有一天能站上法庭，為正義發聲。

▲新北南山高中許睿恩（左前1）在學測取得5科滿級分。（圖／新北教育局提供）

北市薇閣高中表現更亮眼，共有9名學生拿到滿級分，其中賴欣妤、余東岳、薛亦傑更是「超級狀元」，國文、英文、數學A、數學B、自然、社會共6科都是滿級分，以90分滿級分獲得「全科大滿貫」。

拿下大滿貫賴欣妤，身為自然組的她，除了在生物、物理、化學奧林匹亞競賽是佼佼者，對於自己社會科拿滿級分也相當滿意，賴欣妤認為，是從小閱讀理解能力的培養、科學實事求是的態度收到成效，平時會利用課餘時間，到台大醫院、北醫藥劑部、天文館擔任志工等，更曾前往南投縣賽德克族東岸部落，協助搬石頭建家屋，以行動支持部落文化傳承，讓她有很多不一樣人生體悟。

薇閣高中今年共6名學生考出4科滿級分成績，包含自主學習研究水火箭結構與材料力學、想往電機系發展廖澤宇；全國數學奧林匹亞通過初選、複選、目前進入國手第一階段選訓營陳弈勳；善於製作筆記將各講義或考題匯集整理方宣穎；興趣多元自主學習研究漫畫繪製方法與日本漫畫風格莊立棋；關懷弱勢族群議題常到老人院服務陳新恩等人。

台北市延平高中共有6名學生獲得60分滿級分佳績，包括林子惟、林羽玨、林愷寧、羅友辰在「國、英、數A、自」考科組合拿下滿級分，施采岑在「國、英、數B、社」考科組合拿下滿級分，劉子寧在「國、英、數A、社」考科組合拿下滿級分整體表現十分出色。

▲學測成績揭曉，延平高中共有6名學生拿到60分滿級分。（圖／延平高中提供）