　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測「6科90級分大滿貫」　她理組跨考文科：從小培養閱讀有成效

▲▼學測成績揭曉，北市薇閣高中更兩眼，高達9人 60分滿級分。（圖／薇閣高中提供）

▲北市薇閣高中高達9人 60分滿級分，更有3人拿到大滿貫的6科90滿級分。（圖／薇閣高中提供）

記者許敏溶／台北報導

大考中心今（25日）公布學測成績與五標。新北市公私立高中職共5人達60分滿級分，北市私立延平高中則有5名，北市薇閣高中則高達9人60分滿級分，更有3人是全科6科90滿級分大滿貫。拿下大滿貫的賴欣妤是自然組，在生物、物理、化學奧林匹亞競賽是佼佼者，認為好成績是自己從小培養閱讀理解能力與科學實事求是的態度收到成效。

大考中心今天公布學測成績，各級學校也紛紛傳出好消息。根據新北市教育局統計，新北市公私立高中職學生，學測4科成績達滿級分60級分共5位，4科成績達50級分共443位，選考國、英、數B、社4科均達頂標共64位，選考國、英、數A、自4科均達頂標共75位，表現相當優異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中就讀南山高中的許睿恩，畢業於南山高中國中部，取得5科滿級分、6科達頂標成績。從高一起便立定以繁星進入頂大的志向，並憑藉對物理熱愛，高三時參加113學年度高中數理及資訊學科能力競賽新北區複賽，榮獲物理科第2名。

另就讀格致高中的潘昭明，畢業於格致高中國中部，這次學測取得5科達頂標成績。潘昭明在國三升高一的暑假曾到法院旁聽，見證法律如何維持社會公平正義，確定想成為一名法律人的夢想，並以這份信念立定目標。這次學測表現讓潘昭明離法律人夢想更進一步，期待有一天能站上法庭，為正義發聲。

▲▼學測成績揭曉，雙北公私立高中職不少學生出現滿級分。（圖／新北教育局提供）

▲新北南山高中許睿恩（左前1）在學測取得5科滿級分。（圖／新北教育局提供）

北市薇閣高中表現更亮眼，共有9名學生拿到滿級分，其中賴欣妤、余東岳、薛亦傑更是「超級狀元」，國文、英文、數學A、數學B、自然、社會共6科都是滿級分，以90分滿級分獲得「全科大滿貫」。

拿下大滿貫賴欣妤，身為自然組的她，除了在生物、物理、化學奧林匹亞競賽是佼佼者，對於自己社會科拿滿級分也相當滿意，賴欣妤認為，是從小閱讀理解能力的培養、科學實事求是的態度收到成效，平時會利用課餘時間，到台大醫院、北醫藥劑部、天文館擔任志工等，更曾前往南投縣賽德克族東岸部落，協助搬石頭建家屋，以行動支持部落文化傳承，讓她有很多不一樣人生體悟。

薇閣高中今年共6名學生考出4科滿級分成績，包含自主學習研究水火箭結構與材料力學、想往電機系發展廖澤宇；全國數學奧林匹亞通過初選、複選、目前進入國手第一階段選訓營陳弈勳；善於製作筆記將各講義或考題匯集整理方宣穎；興趣多元自主學習研究漫畫繪製方法與日本漫畫風格莊立棋；關懷弱勢族群議題常到老人院服務陳新恩等人。

台北市延平高中共有6名學生獲得60分滿級分佳績，包括林子惟、林羽玨、林愷寧、羅友辰在「國、英、數A、自」考科組合拿下滿級分，施采岑在「國、英、數B、社」考科組合拿下滿級分，劉子寧在「國、英、數A、社」考科組合拿下滿級分整體表現十分出色。

▲▼學測成績揭曉，延平高中共有5名學生拿到60分滿級分。（圖／延平高中提供）

▲學測成績揭曉，延平高中共有6名學生拿到60分滿級分。（圖／延平高中提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李威窩裡反逃羈押　破解「0724」組群拚當污點證人
范瑋琪遭控「害死大S」怒提告　女兒歸寧宴成風波…王偉忠嚴肅發
中華隊今晚背水一戰！曾總相信莊陳仲敖：他準備好了
快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」
快訊／「750元之亂」落幕　NCC確定停徵
快訊／2100萬！　八仙塵爆首判國賠
劉書彬當到2027！白營2年條款輪流　陳智菡、「大學姊」有望
「安打王」王博玄扛開路先鋒　曾總曝期待：他狀況最穩定

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／18:13高雄規模3.8地震　最大震度3級「7縣市有感」

急診初判7成為緊急　醫揭數據：別再說「輕症不要看急診」的廢話

新冠又釀14重症1死！明起莫德納JN.1疫苗「半劑量」供兒童接種

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

床單特別黃　她愣「男友是會掉色的生物」！網爆共鳴：還會變薄

店裡談分手！女方離場前「急比1手勢」店長秒報警…真的救了她

學測「6科90級分大滿貫」　她理組跨考文科：從小培養閱讀有成效

一劑200萬！工程師罹罕病「9年骨折6次」　天價藥納健保迎曙光

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

不用飛馬祖！君品頤宮攜手7大名店　馬祖特色美食周2／26登場

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

快訊／18:13高雄規模3.8地震　最大震度3級「7縣市有感」

急診初判7成為緊急　醫揭數據：別再說「輕症不要看急診」的廢話

新冠又釀14重症1死！明起莫德納JN.1疫苗「半劑量」供兒童接種

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

床單特別黃　她愣「男友是會掉色的生物」！網爆共鳴：還會變薄

店裡談分手！女方離場前「急比1手勢」店長秒報警…真的救了她

學測「6科90級分大滿貫」　她理組跨考文科：從小培養閱讀有成效

一劑200萬！工程師罹罕病「9年骨折6次」　天價藥納健保迎曙光

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

不用飛馬祖！君品頤宮攜手7大名店　馬祖特色美食周2／26登場

獨／新光三越氣爆當下人在大遠百　她患PTSD崩潰求診身心科

快訊／18:13高雄規模3.8地震　最大震度3級「7縣市有感」

紅葉蛋糕新品牌3／1快閃誠品南西　首度推出威士忌布列斯特

車上寫作業陪父親出席告別式　他完全自習考取高中雙榜首

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光　兩人恐面臨刑法

vivo V50再度攜手蔡司！效能升級、5000萬畫素鏡頭平價機2萬有找

「全球最大燒肉園區」還有第三期　建築師曝可能規劃

高中木聯8強出爐！平鎮鏖戰10局PK險勝高苑　連15年前進8強

民眾黨228開騎一日北高！　土城出發黃國昌領銜騎頭尾棒次

赴日注意！遊客擠爆北海道「履薄冰」　當地人嚇喊：真的找死

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

生活熱門新聞

速食店「短裙女拍不雅片」瘋傳！驚人背景曝光

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

威力彩20億「包牌」獨得？　彩券行同時開出頭、貳獎

明轉雨！　 鋒面報到時間曝

把握好天氣！　恐「對流雨大降溫」時間曝

生第一胎可領14.6萬　這鄉鎮拚全力補助生育

後悔換一堆日幣！他旅日被「服務精神」氣到

陳妍希8歲兒被爆從「北京國際學校」轉學　學費破百萬

曹興誠「下棋捐1500萬」　照片曝光

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

1歲嬰燒到42度　壞死性腦病變住院4天逝

某大學教授課堂脫口「女生不想辛苦就去搖屁股」

台西戰「先發莊陳仲敖是誰？」　最殺球種曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

即／藝人易淑寬疑涉貪瀆案！今驚傳遭搜索約談

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！

威力彩1注獨得20億大解密！　台彩驚：第一次看到這樣買

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

即／台中新光三越遭通報飄瓦斯味！消防又衝現場

即／彰化最大爛尾樓拆除出人命　男14樓墜落爆頭亡

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

「臺澎三號」海纜全斷　數發部緊急調度備援促加速修復

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

更多

最夯影音

更多

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面