芬蘭總統警告川普：若俄羅斯贏得烏克蘭戰爭　美國就輸了

▲俄烏戰爭3周年。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）24日表示，若俄羅斯贏得對烏克蘭的戰爭，美國將成為真正的輸家，這番言論凸顯歐洲對美國總統川普（Donald Trump）立場的疑慮，特別是在俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿三周年之際。

史塔布在烏克蘭首都基輔接受《路透社》專訪時指出，「烏克蘭戰爭不僅關乎烏克蘭的獨立、主權與領土完整，更關乎歐洲安全與美國領導地位。」

該訪談發生在11位外國領袖齊聚基輔，紀念俄烏戰爭爆發三周年之際。此時，烏克蘭正在努力鞏固國際支持，而其最大盟友美國的未來承諾仍存在不確定性。

史塔布強調，他對北約的團結並不擔憂，並指出芬蘭於2023年正式加入北約，結束數十年來在東西方間的外交平衡政策。他表示，「我們是安全提供者，而非安全消費者。」

史塔布進一步指出，「我們讓北約與俄羅斯的邊界翻倍，擁有歐洲規模最大的軍隊之一，我們始終維持高額國防開支，而這顯然是基於一個原因，那個原因不是斯德哥爾摩，而是莫斯科。」

當被問及對川普的看法時，史塔布警告，「若普丁（Vladimir Putin）贏得這場戰爭，那麼美國將是最大的輸家。這場戰爭必須堅持到底。」

川普近來多次質疑美國對北約的安全承諾，並指責歐洲國家未在國防支出上分擔應有責任。史塔布則認為，跨大西洋聯盟（NATO）正在發生變化，美國對歐洲安全的要求合理，歐洲國家也應承擔更多責任。

「現在是歐洲挺身而出，真正投入戰略資源的時候，這是明顯的趨勢，但我並不擔心」，史塔布強調。