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職場斜槓女王再出擊！唐玉書推正念行動　《奇蹟產生器》揭關鍵心法

▲職場斜槓女王再出擊！唐玉書推正念行動，《奇蹟產生器》揭關鍵心法。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲職場斜槓女王唐玉書出版新書，眾多好友現身力挺。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

亞果遊艇集團總顧問唐玉書在2022年推出第一本暢銷書《誰說我的狼性不能帶點娘！？20年換22個工作我不是故意的！》，時隔3年，再度推出全新著作《奇蹟產生器：心想事成的正念執行力》。這位職場斜槓女王在書中首度公開她自己如何從電視台記者、五星飯店總經理、亞果遊艇集團總經理到花蓮觀光處處長等職務中，累積產、官、學、媒完整歷練的關鍵心法，並分享她如何透過「正念行動」，召喚屬於自己的幸運，實現一次次的人生逆轉勝。

「奇蹟可以被製造嗎？」 唐玉書表示，沒有人能永遠身處順境，但透過正確的心態與行動，每個人都能成為自己的「奇蹟產生器」。她認為，許多人以為幸運是不勞而獲，但其實成功來自於長期的積累與關鍵時刻的正確選擇。當機會來臨時，唯有準備好的人才能抓住奇蹟。

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▲職場斜槓女王再出擊！唐玉書推正念行動，《奇蹟產生器》揭關鍵心法。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲職場斜槓女王唐玉書。

▲職場斜槓女王再出擊！唐玉書推正念行動，《奇蹟產生器》揭關鍵心法。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲唐玉書與母親周錦鳳（左三）、先生黃建隆（左二）合影留念。

談到此次願意與讀者分享自己的心法，唐玉書表示，她在書中也特別著墨了SWOT 四大自我分析法則，以及「10個懂得」，例如，懂得珍惜、懂得感恩。這些概念雖然看似簡單，卻是一套需要長期實踐的處世哲學，她自己是透過每日累積與刻意練習，進而內化為人生勝利的關鍵能力。

對於新書正式上架一個月即三刷熱賣，唐玉書表示，她希望透過理性與感性的剖析運用，與讀者分享如何透過有意識的努力與策略，將看似不可能的事情化為現實，而她也希望將這本書定位為心靈燕窩，希望讀者身心靈疲乏的時候可以藉此書滋補心靈，拿出勇氣與智慧，突破自我的極限。

另外，唐玉書在受訪時時表示，她要特別感謝在職場工作一路上的幾位好朋友，願意撰寫專文推薦，一起分享奇蹟故事與正能量，這些好朋友包括了前內政部部長李鴻源、1111人力銀行總裁林文雄、前康寧大學副校長馬西屏、全方位藝人從從唐從聖、知名作家梁幼祥、桃園市長張善政、前交通部部長/高雄市副市長葉匡時、潮人物雜誌社長萬岳乘、國發會「台灣創業島Startup Island TAIWAN」計畫主持人會執行長劉宥彤、詩人影后劉倩妏、網紅行銷潔老闆、 企業講師謝文憲。

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