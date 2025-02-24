病患一路北漂找床位「屎漫腹腔」敗血亡！高市衛生局：查無此案

▲麻醉專科護理師林費茱透露，有胃腸穿孔病患一路往北找ICU床位，直到雲林斗六才有醫院有床位開刀，不過最終因敗血病死亡。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

近期各大醫療院所急診室爆滿，麻醉專科護理師林費茱透露，一名患者從高雄往北找ICU床位，儘管找到病床收治，術後仍因敗血症離世，引發討論。對此，高雄市衛生局澄清，尚無查到轉至該院的個案就診紀錄。成大斗六分院則表示，涉及病人病情與轉診過程，均屬病人隱私，尚無法提供相關資訊。

林費茱在Threads分享，一名患者從高雄一路往北找ICU床位，直到來到成大附設醫院斗六分院才有床可以開刀，打開腹腔屎已經瀰漫腹腔，各種升壓藥使用，但最後仍敗血症休克。

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林費茱嘆，全台護理師這麼缺，患者一路從南往北送，家屬千里迢迢來到他們醫院治療，再千里迢迢接回家，如果可以，誰願意跑這麼遠，台灣醫療真的很好，請大家好好珍惜現有的資源，互相尊重真的很重要。

對此，高雄市衛生局則回應媒體，初步釐清高雄市轄內醫學中心轉出狀況，尚無查到轉至該院的個案就診紀錄，高市EMOC（緊急醫療轉介中心）、衛福部急診救護醫療平台近日也未接獲相關轉介需求。

而成大斗六分院向《三立新聞網》表示，有關護理師於網路之貼文，內容涉及病人病情與轉診過程，均屬病人隱私，未經病人家屬同意，尚無法提供相關資訊。

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