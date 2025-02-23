20歲女網紅救人溺斃！母車禍父患尿毒症...網歎一家人命運多舛

▲20歲網美譚媛為救前男友而溺斃。（圖／翻攝自譚媛抖音）

圖文／CTWANT

20歲的大陸正妹網紅譚媛長相甜美，在抖音擁有超過13萬粉絲，2022年看到前男友尋短落水，便立刻跳下水救人，卻因此雙雙溺斃，讓譚媛的父母難以接受。怎料，譚媛爸爸近日突然透過女兒抖音求助，稱妻子去（2024）年12月25日出車禍，肋骨斷4根、脖子後面更出現神經受損，但由於司機肇逃、找不到人求償，家中經濟狀況出現困境，不得已向網民求助。不少人感慨一家人命運多舛，並向他們捐款。

綜合陸媒報導，譚媛生前好不容易從憂鬱症走出來，某天卻突然接到前男友的現任女友來電，稱男方因不肯分手鬧自殺，希望譚媛可以協助勸說。沒想到的是，譚媛趕往現場，卻看到前男友跳入水中，其現任女友嚇傻呆站在一旁，她便趕緊下水救援，最後雙雙殞命。

譚媛死後，父親譚贊兵每天會在抖音留下「寶貝，老爸想妳，為什麼會這樣，為什麼」、「寶貝，妳冷嗎？要照顧好自己，老爸想妳」等等話語。而在近日，譚贊兵舉著自己的身分證件拍片，表示妻子在去年12月25日，下班騎著電動車回家時遇上車禍，胸前肋骨斷了4根，脖子後面神經受損，10根手指都沒有知覺，目前仍在治療中，後續也需要半年時間修復。

▲譚媛的爸爸上網求助。（圖／翻攝自譚媛抖音）

譚贊兵無奈道，肇事車是一輛抵押車，至今還找不到人求償，醫藥費已經花費7萬多人民幣（約新台幣31萬以上）。他接著透露，自己患有尿毒症，2008年做了腎移植手術，一直服用排異藥物，妻子上班月入3000多人民幣（約新台幣1萬3560元左右），如今卻因車禍住院，司機還肇事逃逸，家中經濟情況亮紅燈。

後來，不少網友見狀，陸續捐款幫忙，成功募得1萬多人民幣（約新台幣4.5萬以上），這也讓譚贊兵忍不住哽咽喊「感激、感動」。

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