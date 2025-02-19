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馬斯克聊天機器人Grok 3 聰明到嚇人？3大AI模型比一比

▲▼ 。（圖／）

▲馬斯克旗下AI公司 xAI 18日發表號稱「地表最強聊天機器人Grok 3」。（圖／路透）

文／中央社

億萬富豪馬斯克旗下人工智慧（AI）新創公司xAI，在當地時間18日推出標榜「地表最聰明AI」的聊天機器人Grok 3，投入比前一代多10倍以上的算力進行訓練，具備思考及推理能力，直接挑戰OpenAI、DeepSeek的模型。

DeepSeek橫空出世，引起AI業界熱議，原來低成本也可以訓練出高效率的模型，未必需要砸大錢投資。去年9月OpenAI發表o1模型，透過推理和思考過程，減少「幻覺」產生；今年1月DeepSeek R1模型亮相，同樣具備推理與思考能力，現在xAI的Grok 3也跟上腳步。

Grok 3目標理解宇宙 可自我反思修正錯誤

xAI今天在社群平台X舉行產品發表會直播，馬斯克（Elon Musk）親自參與。開發團隊表示，Grok的目標是為了理解宇宙，Grok 3在傳統AI測試和Chatbot Arena測試都拿到最高分，擊敗OpenAI、Google、DeepSeek的模型。

xAI團隊指出，在訓練Grok 3的過程中，必須克服散熱及電力等挑戰，團隊在第一階段用122天讓10萬顆繪圖處理器（GPU）同時運作及訓練，第二階段用92天擴展到20萬顆GPU。開發團隊也在現場示範Grok 3撰寫特別版「俄羅斯方塊」遊戲，並展示思考過程。

Grok 3除了標準版之外，還會陸續推出輕量化模型Grok 3 mini，以及用於推理的模型Grok 3 Reasoning、Grok 3 mini Reasoning。Grok 3進行推理時，會把複雜問題拆解成較小的步驟，自行檢查是否發生錯誤並修正，適合用在數學、科學和程式設計相關領域。

xAI開發團隊說，Grok 3將支援語音操作，未來數個月內會推出穩定版本。另外也預計加入DeepSearch功能，可以上網搜尋及彙整資料，再回應用戶問題。

價格方面，X平台的Premium+訂閱方案會員，從今天起可以搶先試用Grok 3。Premium+訂閱月費為22美元（約新台幣721元），年費229美元（約新台幣7500元）。

ChatGPT引領AI風潮 自然語言處理表現卓越

OpenAI推出的ChatGPT是引領這波AI風潮的先驅，可應用於生成文字、圖像辨識等領域。最新版模型GPT-4的參數量提升到1750億個，自然語言理解能力明顯改善，但運算成本較高。GPT-4的優化版本為GPT-4o，參數量僅50億個，針對特定應用場景設計，可提供更快的回應速度。

目前ChatGPT免費版的預設模型為GPT-4o，若免費額度用完會切換到較舊模型GPT-3.5。付費版無使用次數限制，在尖峰時段也能快速回應，並支援多模態（multimodal，指多種資料型態）處理能力，例如影像和語音辨識。

ChatGPT Plus付費版月費20美元（約新台幣654元），可有限存取o1和o1-mini功能；Pro付費版月費200美元（約新台幣6540元），除了能無限制存取4o和o1模型之外，還可存取更高階的o1-Pro模型，以更多算力解答醫學研究、法律分析等困難問題。

DeepSeek採開源模式 成本效益更高

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）去年12月推出開源模型DeepSeek-V3，具備6710億個參數，但每次回答問題只會啟動370億個參數，藉此優化運算資源，性能不僅超越其他開源模型，還勝過OpenAI的GPT-4o模型，尤其在數學、邏輯推理方面表現出色。

今年1月20日DeepSeek-R1模型問世，官方宣稱訓練成本只需要560萬美元（約新台幣1.83億元），遠低於業界訓練類似規模的模型需花費數億美元，動搖市場對AI產業「高成本等於高效能」的既有認知。

儘管DeepSeek展現低成本、高效能的潛力，但能否在商業化應用上真正挑戰OpenAI和Google，仍需進一步觀察。現階段DeepSeek主要應用於特定場景，並未全面取代GPT-4的整體效能，況且開源模型能否普及，也面臨數據品質、技術整合、產業落地等挑戰。

DeepSeek目前可以免費在手機和電腦上使用。不少中國入口網站和通訊軟體都開始串接DeepSeek，例如騰訊旗下微信正在測試導入DeepSeek模型，以改善內容搜尋品質；百度也宣布旗下搜尋業務全面導入DeepSeek。

不過，韓國17日才以個資保護等安全問題，下架DeepSeek，台灣公部門也持續禁用DeepSeek，顯見中國開發的AI模型對各國而言仍有資安等疑慮。

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