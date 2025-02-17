2011年奇毒山林奪4命　冤魂託夢哭「死得不甘心」

▲下毒奪走4條人命的朱男（中）被依殺人罪起訴，最終遭判無期徒刑定讞。（東森新聞提供）



圖文／鏡週刊

死者林妻的弟弟則向警方透露，姊姊曾經託夢哭訴自己死得很不甘心，還說姊姊有1名朱姓前男友，2個人同居多年，最後分手，但姊姊婚後似乎還有跟對方聯絡，警方著手調查朱男，發現他平常在各農區打零工，居無定所，當時人在梨山幫忙修剪茶樹，警方認為他可能與此案有關，所以特別赴梨山訪查。

承辦刑警回憶，他找到朱男、表明身分後，朱竟不斷拔路邊的野草嚼食，疑似因緊張導致口乾舌燥，此外，刑警還沒說為了什麼事而來，朱卻主動詢問是否為了調查林妻中毒案？刑警反問朱，林妻中什麼毒？朱則說農藥中毒，由於當時檢警對外公布的可疑毒素是肉毒桿菌，並非葡萄催芽劑，朱這麼說，讓警方更加認定他涉有重嫌。

▲朱男面對警方查問，說溜嘴稱林妻是農藥中毒，露餡被逮。（東森新聞提供）

警方將朱男帶回偵訊，朱知道無法再瞞，坦承下毒，他供稱與林妻交往、同居2年，後來他短暫到外地工作，沒想到回來時才知道女友竟已嫁給林男，讓他非常痛苦，他回想起與林妻同居時，自己養的雞被狗咬死，林妻曾經告訴他可以用催芽劑毒死狗，所以決定用催芽劑報復前女友跟情敵。

朱男向檢警表示，案發前1週，林妻與丈夫吵架後，帶了6瓶米酒到他的住處共飲，他趁林妻喝醉時，將催芽劑倒入其中1瓶米酒中，再將該瓶毒酒混入其他瓶，最後若無其事地讓林妻帶回家，本來只想報復林氏夫妻，沒想到意外多毒死了田姓夫妻。

由於朱男認罪，證據也與其陳述吻合，檢方很快將朱依殺人罪起訴，法院審理後認為，朱毒害林姓夫妻是確定故意、毒害田姓夫妻則屬於不確定故意，最後將他判處無期徒刑定讞，要他用餘生在牢裡贖罪悔過。

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