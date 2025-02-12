　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「神鬼女教授」應徵台大被抓包！　真實面貌曝光

陳杏圓近期應聘台大（圖）生機系，但被爆出提供的期刊論文發表資料，出現至少10處瑕疵，不乏查無文章狀況。

▲陳杏圓近期應聘台大（圖）生機系，但被爆出提供的期刊論文發表資料，出現至少10處瑕疵，不乏查無文章狀況。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

假博士應聘教職時有所聞，台大生物機電工程系不久前開缺，曾遭法院認證假造學歷的前逢甲教授陳杏圓，竟捲土重來應聘，離譜的是，她曾被查出偽造美國名校UCLA畢業證書、成績單及畢業論文，遭法院判刑，為了應聘台大教職，又將國外期刊跟自己英文縮寫相符的論文，檢附在應徵履歷，即使研究領域、著作人資料都有出入，仍大膽羅列，所幸在台大第一輪資格審查時就被刷掉，讓她過往靠矇騙當上教授的黑歷史再度被翻出。

全球掀起AI狂熱，這股旋風也吹進國內大專院校，台大去年申請入學最熱門的科系，即涉及AI領域的生物機電工程系，學生報名人數比前年成長近4倍。生機系向外徵才，規劃今年8月新聘2位專任教師，教授人工智慧、機電控制領域等相關課程，不料，第1階段徵選過程，一名宣稱擁有國立大學博士身分的應聘者，提供一長串顯赫的研究著作，意外吸引系上教師的注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳杏圓9年前偽造名校UCLA學歷，遭外交部告發，一度成為高教圈話題。（翻攝陳杏圓臉書）

▲陳杏圓9年前偽造名校UCLA學歷，遭外交部告發，一度成為高教圈話題。

本刊掌握，陳女此次檢附的文書資料，洋洋灑灑超過60頁，內容細數自己在相關領域的得獎項目與成就，像是曾主持台灣一家上市櫃科技公司（集團）多項計畫，合作金額高達新台幣2億元，並於2018年獲得台灣最佳產業趨勢評論獎，另在國際合作方面也有涉略，與馬來西亞多個大學合作產學研國際合作計畫，獲得馬來西亞科技部歷年最高補助金額等。

陳杏圓還不忘強調，她曾發表70多篇學術論文，在人工智能方面也有論著，並授權印度1項設計專利、菲律賓與美國各2項發明專利、世界發明專利2項，在國內也有2項發明專利等，藉此展現自己的專業。

陳杏圓列出著作紀錄，第一項就被發現該文作者另有其人。

▲陳杏圓列出著作紀錄，第一項就被發現該文作者另有其人。

儘管如此，台大生機系在資格審查時仍揪出她經歷灌水的證據。本刊調查，陳的資料提及，她曾獲頒ScienceFather Award，但進一步細查發現「學經歷、研究領域皆不符」；「她自述在多個期刊發表過文章，或擔任通訊作者，但不是查無文章，就是出現作者對不上、非陳杏圓本人的狀況。」知情人士透露。

光是初步審查，生機系其他教授就發現陳杏圓提供的資料，至少有10多處以上不符其所述狀況。

針對應徵台大教職的履歷恐有不實疑慮一事，陳杏圓向本刊表示，雖然她已多年不在台灣學界發展，但仍有許多朋友願意幫忙她，不少學校也認為她學術方面不錯，因此有些研究或論文即便跨領域，還是會找她協助、並讓她掛名，她並強調：「我還是有我的貢獻，這部分沒有不符學術倫理，我沒做什麼惡事。」

陳杏圓黑歷史曝光，2008年於逢甲大學升等教授，後被校方發現履歷不實，遭提告詐欺。（翻攝逢甲大學官網）

▲陳杏圓黑歷史曝光，2008年於逢甲大學升等教授，後被校方發現履歷不實，遭提告詐欺。


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】偽造美UCLA學歷遭判刑　假教授應徵台大教職被識破
【台大抓包假教授1】用死亡證明偽造UCLA學歷　陳杏圓不甩遭判刑騙更大
【台大抓包假教授2】用AI換臉李英愛當形象照　作者拼音雷同論文竟變她的

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
高雄碎屍嫌「昔日下屬」：他是狠角色！　腳下塞滿現鈔
分析／大罷免不該是賴清德首選　他已明示「僵局解方」等藍營上車
明道「爸氣」外露直擊　付錢拎貨搶第一
「神鬼女教授」應徵台大被抓包！　真實面貌曝光
快訊／上班快改道！　國1事故大回堵
S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩
今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

恐還有強烈冷氣團　急凍4天時間曝

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

「神鬼女教授」應徵台大被抓包！　真實面貌曝光

外國妹罹絕症　臨終前專程來台原因曝

廠商徵員工10個有9個不會開手排車　過來人曝：有考也不見得會開

嘉義「8旬藥師擁3情婦」　對話超鹹濕！帶小三回家趕元配

「全台一片橘紅」首波春雨今報到　下最大地區曝

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

美魔女劈腿2教授！　他曾被黃仁勳欽點

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

碎屍魔經歷曝！85大樓等建設工頭「月薪破10萬」　賭博1次贏400萬

恐還有強烈冷氣團　急凍4天時間曝

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

「神鬼女教授」應徵台大被抓包！　真實面貌曝光

外國妹罹絕症　臨終前專程來台原因曝

廠商徵員工10個有9個不會開手排車　過來人曝：有考也不見得會開

嘉義「8旬藥師擁3情婦」　對話超鹹濕！帶小三回家趕元配

「全台一片橘紅」首波春雨今報到　下最大地區曝

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

美魔女劈腿2教授！　他曾被黃仁勳欽點

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

回絕30兆天價收購！　奧特曼反酸馬斯克「只想拖慢OpenAI發展」

川普計畫下令：聯邦機構大規模裁撤政府人員

解密富豪馬斯克極樂火人祭玩什麼？　大麻律師逆風挺合法

恐還有強烈冷氣團　急凍4天時間曝

「新一代Mazda CX-5」歐洲首度現身！最快上半季發表挑戰6代RAV4

MSCI季度調整！全球指數增刪2檔　台光電、嘉澤端子入列

夫被羈押不在家　妻「開戰」小王到受孕！結局曝光

捲毛黑汪上托兒所6年「沒半個朋友」　同學們在玩牠閃超遠

暖心讓出11號！道奇老將盼佐佐木：穿這球衣拿到比我更好成就

每10間待售只有2間　蘆洲房仲指1產品「最搶手、最保值」

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

生活熱門新聞

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

全台下3天！　雨最大時間曝

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

被富豪包養「2個月300萬」　正妹客戶吐實況...律師驚呆

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

美魔女劈腿2教授！　他曾被黃仁勳欽點

嘉義「8旬藥師擁3情婦」　對話超鹹濕

吉伊卡哇有別的意思？諧音梗1.8萬人笑翻

諾羅來襲！單週30萬人腹瀉就診　蒼藍鴿列4點須知：沒特效藥

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

全台下3天！　雨最大時間曝

被富豪包養「2個月300萬」　正妹客戶吐實況...律師驚呆

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／宜蘭機車行大火！4店面燃燒釀9傷

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面