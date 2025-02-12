「神鬼女教授」應徵台大被抓包！　真實面貌曝光

▲陳杏圓近期應聘台大（圖）生機系，但被爆出提供的期刊論文發表資料，出現至少10處瑕疵，不乏查無文章狀況。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

假博士應聘教職時有所聞，台大生物機電工程系不久前開缺，曾遭法院認證假造學歷的前逢甲教授陳杏圓，竟捲土重來應聘，離譜的是，她曾被查出偽造美國名校UCLA畢業證書、成績單及畢業論文，遭法院判刑，為了應聘台大教職，又將國外期刊跟自己英文縮寫相符的論文，檢附在應徵履歷，即使研究領域、著作人資料都有出入，仍大膽羅列，所幸在台大第一輪資格審查時就被刷掉，讓她過往靠矇騙當上教授的黑歷史再度被翻出。

全球掀起AI狂熱，這股旋風也吹進國內大專院校，台大去年申請入學最熱門的科系，即涉及AI領域的生物機電工程系，學生報名人數比前年成長近4倍。生機系向外徵才，規劃今年8月新聘2位專任教師，教授人工智慧、機電控制領域等相關課程，不料，第1階段徵選過程，一名宣稱擁有國立大學博士身分的應聘者，提供一長串顯赫的研究著作，意外吸引系上教師的注意。

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▲陳杏圓9年前偽造名校UCLA學歷，遭外交部告發，一度成為高教圈話題。

本刊掌握，陳女此次檢附的文書資料，洋洋灑灑超過60頁，內容細數自己在相關領域的得獎項目與成就，像是曾主持台灣一家上市櫃科技公司（集團）多項計畫，合作金額高達新台幣2億元，並於2018年獲得台灣最佳產業趨勢評論獎，另在國際合作方面也有涉略，與馬來西亞多個大學合作產學研國際合作計畫，獲得馬來西亞科技部歷年最高補助金額等。

陳杏圓還不忘強調，她曾發表70多篇學術論文，在人工智能方面也有論著，並授權印度1項設計專利、菲律賓與美國各2項發明專利、世界發明專利2項，在國內也有2項發明專利等，藉此展現自己的專業。

▲陳杏圓列出著作紀錄，第一項就被發現該文作者另有其人。

儘管如此，台大生機系在資格審查時仍揪出她經歷灌水的證據。本刊調查，陳的資料提及，她曾獲頒ScienceFather Award，但進一步細查發現「學經歷、研究領域皆不符」；「她自述在多個期刊發表過文章，或擔任通訊作者，但不是查無文章，就是出現作者對不上、非陳杏圓本人的狀況。」知情人士透露。

光是初步審查，生機系其他教授就發現陳杏圓提供的資料，至少有10多處以上不符其所述狀況。

針對應徵台大教職的履歷恐有不實疑慮一事，陳杏圓向本刊表示，雖然她已多年不在台灣學界發展，但仍有許多朋友願意幫忙她，不少學校也認為她學術方面不錯，因此有些研究或論文即便跨領域，還是會找她協助、並讓她掛名，她並強調：「我還是有我的貢獻，這部分沒有不符學術倫理，我沒做什麼惡事。」

▲陳杏圓黑歷史曝光，2008年於逢甲大學升等教授，後被校方發現履歷不實，遭提告詐欺。



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