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進口牛奶標示惹議　政院拍板：「鮮乳」保存期不得逾14天

▲▼ 營養師曝「每天喝鮮奶」3大好處 。（圖／達志示意圖）

▲ 紐西蘭進口乳今年起零關稅。（圖／達志示意圖）

文／中央社

紐西蘭進口乳今年起零關稅，已有紐、澳乳品標「鮮」乳。酪農協會說，不排除上街抗議。乳業協會今天表示，行政院已指示標「鮮」乳不得逾14天。農業部長陳駿季證實確已指示。食藥署指尚未收到指示。

衛福部之前表示，紐西蘭進口乳品會先依照現行「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」辦理標示，與CNS鮮乳標準一致。

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不過因為市面上已經有進口乳品，包含來自紐西蘭、澳洲標示「鮮」乳，有酪農春節前告訴中央社記者，進口乳都是高溫殺菌的長效乳，品管也不一樣，酪農們看了「非常火大」，只是礙於平時忙於照顧乳牛，還沒空北上抗議。

中華民國乳業協會秘書長方清泉指出，其實上周行政院長卓榮泰已經指示衛福部、農業部，標示「鮮」乳的保存期不能超過14天，標示「鮮」乳的條件必須跟國產鮮乳一樣。

他並說，2300萬消費者有知的權利，反對進口乳品有「鮮」乳標示，這會嚴重侵害國內酪農的生計，而且已經有國內進口乳品銷售的業者，進一步做出傷害國產鮮乳的行銷，稱台灣是圈養，比較不衛生等，枉顧國產乳品的品管項目多等事實。

方清泉進一步指出，整體跟國產乳品相關領域產業呼籲政府儘速落實行政院相關指示，否則不排除有進一步行動。台南市獸醫師公會副理事長楊承諴說，這表示酪農可能走上街抗議。中華民國酪農協會也說，如果政府遲未處理，只有上街抗議。

農業部部長陳駿季接受電話訪問時說，農業部知道酪農可能北上抗議，所以很重視這件事，而行政院確實已做相關指示，保鮮期在15天以內才能標「鮮」乳，而最後如何標示，要視衛福部食藥署執行結果呈現。

關於保存期以14天或15天區隔，陳駿季說，對進口乳來說沒有差別，進口乳保存期多在1個月以上。

此外，截至發稿前，食藥署代理署長林金富告訴中央社記者，目前尚未收到行政院指示，若收到將依相關指示辦理。

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