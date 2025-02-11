ATM大出包！民眾存15萬只剩13.7萬　客服竟稱：你在路上花掉了

▲有民眾今年過年期間拿著整本捆好的15萬元現金存入ATM中，孰料卻遭ATM吃錢。示意圖，與本案無關。（圖／CTWANT資料照）

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詐騙集團嚴重損及國人財產和生命安全，警方致力打詐外，也得靠銀行在第一線攔截配合才能鎖定車手，但多家銀行近日頻頻出包、給錯資料害員警疲於奔命，更有民眾存15萬元進ATM，卻因機器故障而僅點出13.7萬元，緊急取消後卻僅退還13.7萬元，求助銀行卻被客服以「機器查無異常」為由拒絕賠償，讓民眾氣炸，希望金融體系能更加嚴謹。

有民眾指出，1月14日過年前夕，當天下午2、3點左右，自己帶著40萬元的現金出門，準備透過ATM進行存款，當時現金共分為3捆，分別為10萬元與15萬元，均為捆好的完整一整疊鈔票。

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直到抵達ATM前準備存款時，該民眾才將鈔票拆開放入機台，孰料第一筆存入10萬元現金時，機台於驗鈔時先是退了2000元，後續重存重驗鈔並未發生狀況、第二筆存入現金15萬元時也同樣正常，直到第三筆存入15萬元現金時卻突然發生異樣。

民眾將15萬元現鈔放入，而在存款門關閉點鈔後，ATM螢幕上卻僅點出13.7萬元的金額，他當場取消交易，ATM吐出來的鈔票卻並非是先前存入的15萬元，而是點錯的13.7萬，讓他當下緊急撥打客服求助。

儘管民眾第一時間察覺機台有明顯問題，並已向客服尋求協助，但銀行事後調閱監視器畫面後，卻認為前2筆的金額並未發現有錯誤情形，而最關鍵被機器吃掉1.3萬元的一筆款項，事後經清點後並未發現有多出來的鈔票，因而無法賠償。

▲民眾在操作ATM前，最好在監視器前將錢進行清點，並在操作ATM後列印並保存交易明細，以便在發生問題時可以更快查詢相關細節。示意圖，與本案無關。（圖／CTWANT資料照）

更讓民眾更傻眼的是，明明監視器畫面有拍到其操作ATM時，都是在機台前才將整疊捆好的鈔票拆開放入，但客服卻指出「機器並未發現有多錢」，「應該是他在存錢的過程中，中途有去哪邊花掉了」，隨後整件事情便未獲得任何下文，明顯要他自己吞下無故被吃掉的1.3萬元，讓他氣到無語，直言以後絕對不再用ATM存錢。

該民眾事後越想越氣，決定將相關經歷PO出和大家分享，卻讓他驚覺，此次的親身經歷並非偶然，不少民眾也有遇過類似情事，且最後均被銀行以清點無誤，加上當下並未有明確自保舉證影片等證據證明而不了了之。他也指出，銀行所未經查並未出現異狀，是因機器本身就已出現狀況，清查後的數據已是有問題的數據，當然會查不出任何異狀。

ATM存錢吃鈔情況確實並非少見，多數民眾都因被吃錢的金額較小，加上舉證困難而放棄請求，但只要當下發現ATM吃錢便立刻撥打銀行客服電話，要求銀行核對ATM帳務，一般來說應都能將短少的金額要回來。若真的遇到銀行拒絕處理，民眾也可依法對銀行提告「不當得利」，請求返還短少金額。

銀行人員建議，最保險的情況仍是民眾在操作ATM前，最好在監視器前將錢進行清點，並在操作ATM後列印並保存交易明細，以便在發生問題時可以更快查詢相關細節。

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