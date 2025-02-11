拔牙後換拔別的…　女老師不倫牙醫「麻藥沒退」辯被性侵

▲一名女老師被控介入牙醫師婚姻，事後辯稱拔智齒後遭牙醫師性侵。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中一名女老師與人夫牙醫師發展婚外情，女老師甚至在診所拔除智齒後，麻醉藥效未退的情況下，就與人夫牙醫師前往旅館發生性關係。醫師娘抓包老公出軌後，憤而提告小三女老師，索賠100萬元。最終法院判女老師應賠40萬元，全案仍可上訴。

醫師娘指控女老師破壞婚姻，與老公結婚十餘年，卻遭女老師介入，兩人透過網路結識後，經常看電影、吃飯約會，感情迅速升溫，甚至私訊夜聊，更在老公診所內看診後，進一步發生性行為，還囂張要她離婚，導致她精神承受莫大痛苦，因此提告小三嚴重侵害配偶權，請求賠償精神慰撫金100萬元。對此，女老師辯稱，牙醫師在交友軟體上刻意隱瞞已婚事實，不僅謊稱單身，並在聊天過程中不斷以「前妻」稱呼配偶，並以「未婚妻」哄騙她。

女老師回憶表示，原先她因洗牙得知自己有「深咬」問題，牙醫以不治療恐缺牙為由誘使她而持續就診，不料牙醫師在每次複診時，趁她剛拔完智齒傷口疼痛、麻藥未退時，以太晚為由將她帶去旅館，並趁機侵犯。由於擔心治療中斷，導致牙周病惡化，她只能隱忍，最後身心受創無法承受，才轉而跟其他醫師求助。儘管事後封鎖牙醫師，但還是遭對方持續跟蹤騷擾，自認也是被害者。

經台中地院民事庭調查，女老師先前曾對牙醫師提出妨害性自主的刑事告訴，但檢方最終做出不起訴處分。然而，她另行提告的跟蹤騷擾案件，牙醫師最後被判有罪，處以6個月有期徒刑。

牙醫師則主張，治療結束後，女老師主動表示不願開車，並提供證件辦理入住手續，且雙方發生性行為時女老師意識清楚。然而，女老師則聲稱，因牙痛就醫，並表示自己並未主動要求發生性行為，而是因情勢所迫而配合，自認逃不掉才要求戴保險套。兩造說法差異很大。

民事庭審酌證據發現，女教師事後透過訊息詢問雙方關係，男方回覆「還沒登記的老婆=未婚妻」，「美女在旁邊，勃起很正常」，女老師也以戲謔語氣回應「才說不是色狼，躺下就不行了」，顯示兩人互動親暱，打情罵俏談論性愛過程，因此不採信女方說詞。法院綜合考量雙方職業、學歷、收入等背景，以及兩人多達4次發生性關係行為，認定女老師侵害配偶權，造成牙醫妻子精神痛苦，因此判賠40萬元。

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