一發就中！美國男新手運「開外掛」　第一次買彩券爽中500萬美元

圖文／鏡週刊

新年刮刮樂槓龜、樂透沒中別太沮喪，美國一名幸運男子第一次買刮刮樂彩券就中大獎，抱回500萬美元（約新台幣1.6億元）的高額獎金，新手運程度簡直開外掛。

綜合外媒報導，美國男子艾倫（Jarrett Allen）住在北卡州伯恩斯維爾（Burnsville），由於他的父親非常喜歡玩刮刮樂，日前他決定和父親一起同樂，花費30美元（約台幣991元）購買了一張「200X The Cash」刮刮樂彩券，沒想到艾倫第一次買就抱回500萬美元的大獎。

艾倫當下不敢相信，「我不認為這是真的，我以為我眼花了。」艾倫透露，這張刮刮樂彩券的號碼是父親替自己選的。嚴格說起來，這個大獎也算是父子一起「努力」得來。

報導指出，艾倫可以選擇在20年內，以每年25萬美元的形式領取500萬美元的獎金，也可以選擇一次性領取300萬美元（約新台幣9,900萬元）的獎金。最後，艾倫選擇一次領走300萬美元，在扣除稅款後，艾倫實際拿了215萬2,508美元（約新台幣7,100萬元）。

至於要如何運用這一筆獎金？艾倫透露他會將一部分的錢拿來幫助父母，剩下則用來投資。

Jarett Allen of Burnsville bought a scratch-off on Thursday and won a $5 million prize! “It was the first lottery ticket I’ve ever bought,” Allen laughed. His 200X The Cash ticket was from Riverside General Store on U.S. 19 East. Congratulations, Jarett! https://t.co/FyM69WrqUx pic.twitter.com/AaEJyEHsbX

— NC Education Lottery (@nclottery) January 10, 2025



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