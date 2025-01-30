初三估湧現旅遊車潮　日月潭朝天宮等19路段恐壅塞

▲不少人過年會到北港朝天宮拜拜。圖為白沙屯媽祖抵達北港朝天宮資料照。（圖／攝影中心攝）

生活中心／綜合報導

明(31日)大年初三，交通部公路局預估出現旅遊車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段將有車多或壅塞情形，包含著名景點日月潭、朝天宮等19路段，鼓勵民眾多搭乘公共運輸。

高路局預估明日壅塞路段，包含台1線水底寮至楓港、台18線接國3中埔交流道、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲等路段。

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另外，台2線與台2乙線關渡至淡水、台2線福隆及萬里至大武崙、台3線大溪、大湖及古坑至梅山、台9線蘇花路廊、南迴公路、礁溪及新店至烏來、台14甲線清境農場、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段，明日也將湧現車潮。

公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。公路局指出，依據目前預售情形，明日西部國道客運尚有7成空位，東部國道客運尚有8成空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

公路局也提醒，台14甲線29K至41K+500昆陽至大禹嶺路段因路面結冰，故限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。