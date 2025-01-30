快訊／年節悲歌！台東男子死亡「棉被蓋白骨」　半年後才發現

▲台東年節悲歌。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、葉國吏／台東報導

年節悲歌，台東縣海端鄉一位六十三歲古姓老翁，被回家過年的親友發現己經陳屍在臥房內，棉被蓋住只剩骷髏，死亡至少半年以上，嚇的趕緊報案，警方初步調查發現，老翁平日由一位疑似精障姪兒照顧，發現叔叔死亡後，擔心受怕不敢報警，才讓案件拖了半年多才發現。

春節期間家家戶戶慶團圓，但古姓老翁死亡的住宅，警方己經拉起封鎖線，門口還留著姪兒特意用棉被封住，以免氣味外露的情況，趕回家過年的親友，原本開心團聚，卻發現家人己經過世，而且只剩白骨卻還沒下葬，心情都很沈重。

死者是住海端鄉的六十三歲古姓男子，以往在林班地工作，不過，有酗酒情況，而且腿部受傷行動不便，獨居也沒有結婚，年中時身體不適，兄弟決定交由住附近的徐姓姪兒照料。

在端午節前後，古姓老翁疑似生重病不吃不喝，過後疑似有精神障礙問題的姪兒發現叔叔死亡，因為心裡害怕，竟然就只拿棉被蓋住屍體，並且封主房門窗戶，以免氣味外露，事後遇到家人電話詢問，也以叔叔到花蓮看病為理由塘塞過去，直到死者弟弟過年回家，意外看到屋內的哥哥己經死亡，露出白骨部份才趕緊報案。

警方獲報也趕到現場打採証，並且封鎖現場，製作筆錄，至於古姓男子死因是否涉及它殺還是病亡，將由檢察官進行相驗調查。