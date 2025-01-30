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社會 社會焦點 保障人權

販售假名牌手機殼　闆娘獲利2278元繳1萬換緩起訴

▲▼新品,二手,省錢,環保,二手,市集,跳蚤市場。（圖／unsplash）

▲新北市1名71歲蔡姓婦人於跳蚤市場販賣仿冒名牌遭檢舉，檢方依違反商標法予以緩起訴。（示意圖／unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

安餒母湯！71歲蔡姓婦人於新北某跳蚤市場購買DIOR、CHANEL等知名品牌的仿冒行動電話保護套，並放在自己經營的店鋪內公開陳列販售，警方接獲檢舉後前往查緝，當場查獲66件仿冒商品，另已銷售4個獲利2278元，全案依違反《商標法》送辦。士林地檢處分緩起訴1年，條件是繳庫1萬元。

今年4月，蔡婦將從跳蚤市場購得的仿冒DIOR、CHANEL手機殼，公開陳列於其經營的店面販售。警方接獲檢舉後，於4月30日晚間持搜索票上門查緝，當場扣得仿冒DIOR手機殼16個及CHANEL手機殼50個，且查明蔡婦已販售4個，獲利2278元。

面對警方調查，蔡婦坦承販售仿冒商品的犯罪行為。檢方認蔡婦因未取得商標權，涉及《商標法》中販賣侵害商標權商品罪，但考量她無前科，犯罪情節輕微，且已與被害品牌達成和解並獲諒解，予以緩起訴處分，以勵自新，緩起訴期間1年，須向公庫支付1萬元。

蔡婦因販售仿冒名牌手機殼，獲利僅2278元，卻付出了巨大的法律代價，以公庫支付1萬元來計算，這相當於她非法所得的4.4倍。

對此，檢警提醒，仿冒商品的製造與販售，不僅侵害商標權，更破壞市場公平，即便涉案規模不大，仍屬違法行為，依法需追究刑事責任。呼籲民眾切勿心存僥倖，以免因一時貪念而身陷法律風險。

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