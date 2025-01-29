　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！　驚險瞬間曝

▲▼美人魚表演 整顆頭被魚猛咬含進嘴裡。（圖／翻攝自Telegram）

▲美人魚表演到一半，突然被巨魚攻擊。（圖／翻攝自Telegram）

記者王佩翊／編譯

中國西雙版納湄公河水底世界發生表演者遭魚類攻擊的意外事件，過年期間一名俄羅斯籍的美人魚表演者在園區內的水族箱內表演時，突然遭到一尾大型魚類猛然咬住整顆頭部，儘管她迅速離開水族箱中止表演，但是臉部仍然留下傷口，而驚悚畫面也嚇壞現場所有觀眾。

根據《每日郵報》報導，22歲的俄羅斯籍表演者瑪莎（Masha）當時身穿比基尼上衣與魚尾，在水族箱內優雅地游動進行表演，並向觀眾揮手致意。然而正當她從水底慢慢向水面漂浮時，一尾巨大的魚類突然出現在她的頭頂，並張開大口，一口咬住她的頭部，現場觀眾嚇得尖叫連連。

所幸瑪莎在幾秒內迅速掙脫，並快速浮出水面。攻擊瑪莎的大魚當場吞掉了她的護目鏡與鼻夾，並在瑪莎的頭部、頸部和眼睛留下傷口。

▲▼美人魚表演 整顆頭被魚猛咬含進嘴裡。（圖／翻攝自Telegram）

▲美人魚事後公開臉部傷勢。（圖／翻攝自Telegram）

瑪莎事後po出自己的受傷照片，但是根據俄羅斯媒體報導，儘管她因被咬傷疼痛不已，但仍被迫繼續回到水族箱內表演。意外發生後，園方只提供約78英鎊（約新台幣3191元）作為「精神賠償」，同時要求她不得對外透露事件細節，試圖掩蓋此事。

湄公河水底世界是一座淡水水族館，主要展示來自湄公河與長江的本土魚類，還有一些罕見的兩棲動物。不過，目前尚未有消息公布襲擊瑪莎的究竟是哪一種魚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／14縣市低溫特報！輻射冷卻發威探10度　凍到初二早上
陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天「4秒才落地」
山道猴開GTR載14歲妹！色慾衝腦硬來挨告...超低收入曝光
紫南宮湧10萬人！現場擠爆　借還金破6000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！　驚險瞬間曝

DeepSeek重創股市！　美VR神童「痛批媒體」：不應輕信中國外宣

川普企圖「凍結撥款」引全民恐慌！　法官出手擋下

越南男「自製鞭炮」爆炸！炸爛右眼永久失明　手指慘截肢

拼湊2架F-35殘骸！　美空軍「科學怪人」戰機首曝光

好市多「離職率超低」原因公開！　員工曝：享6大好康福利

數名中國人「假冒台灣遊客」　偷拍菲律賓軍營、軍艦遭逮捕　

DeepSeek警鐘！　白宮：美國AI領先中國「僅3至6個月」

印度「大壺節」爆踩踏事件！數百萬朝聖者湧入恆河　至少15死

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

【熱情vs.冷靜】伯恩山犬狂蹭阿金討摸 牠淡定伸手摸摸超有愛～

柯文哲北所吃年夜飯！　除夕菜色「佛跳牆、火鍋」

漏接飛盤秒被別的狗搶走　美國惡霸犬一臉擔心：偶的飛盤～

小草北所外隔空圍爐陪柯文哲　陳佩琪連2天到場感謝支持者！

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！　驚險瞬間曝

DeepSeek重創股市！　美VR神童「痛批媒體」：不應輕信中國外宣

川普企圖「凍結撥款」引全民恐慌！　法官出手擋下

越南男「自製鞭炮」爆炸！炸爛右眼永久失明　手指慘截肢

拼湊2架F-35殘骸！　美空軍「科學怪人」戰機首曝光

好市多「離職率超低」原因公開！　員工曝：享6大好康福利

數名中國人「假冒台灣遊客」　偷拍菲律賓軍營、軍艦遭逮捕　

DeepSeek警鐘！　白宮：美國AI領先中國「僅3至6個月」

印度「大壺節」爆踩踏事件！數百萬朝聖者湧入恆河　至少15死

重案回顧／新竹逆子弒母「砂輪機切5塊」丟社區子母車！喊：殺大豬

洋基老闆認輸：很難跟上道奇的花錢速度

公司一票「9年級妹子」香爆！7年級OL：容貌焦慮了

2024年「娛樂圈20對CP求婚結婚」！蕭敬騰世紀婚禮　他喜餅被暴雷

快訊／14縣市低溫特報！輻射冷卻發威探10度　凍到初二早上

濃煙彌漫金山老街！店家油鍋起火嚇壞遊客　眾人驚逃幸未釀災

日本人今年都來這參拜！唯一有「活體白蛇」神社　御守藏蛇皮超招財

草屯男新光三越抽福袋...開心抱走52萬鑽戒：準備送給老婆

初四迎財神！高雄在地知名「旗山八路財神廟」　搶發財大砲旺一年

帶著孩子參加「街頭尾牙」　張雅琳連6年為無家者送暖

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

國際熱門新聞

釜山航空176人班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝

即／美軍F-35訓練時墜毀　畫面曝光

輝達大反攻狂飆逾8％！台積電ADR勁揚近5％　美三大指數收漲

釜山航空起火！旅客憶：行李架先傳爆裂聲

美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！

即／金海機場「釜山航空班機」機尾起火　170人逃生

遭DeepSeek屠殺19兆！輝達讚：出色的進步

好市多離職率低！員工曝享6大福利

人妻3年甩肉45公斤！朋友以為老公再婚

國外記者實測DeepSeek「這點」大勝ChatGPT

寒流洗澡好痛苦！專家教「4招」擊敗冷空氣

拼湊2架F-35殘骸　美「科學怪人」戰機首曝光

小行星與地球擦肩　威力如萬噸TNT炸彈

中國人假冒台灣遊客　偷拍菲律賓軍營遭逮　

更多熱門

相關新聞

專家：北京藉DeepSeek宣告美出口管制無效

專家：北京藉DeepSeek宣告美出口管制無效

中國公司深度求索（DeepSeek）發布低成本人工智慧（AI）模型，震撼股市也拉響華府警報。專家表示，DeepSeek崛起時機具政治性，也有2023年中國手機巨頭華為在美國部長訪中時發布新手機的「既視感」，意圖讓外界認為美國出口管制失敗，應該放棄。

美國海軍「禁用中國DeepSeek」！

美國海軍「禁用中國DeepSeek」！

錢鋪滿桌！年終豪發4.5億　加碼開放員工現場數鈔

錢鋪滿桌！年終豪發4.5億　加碼開放員工現場數鈔

來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲

來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲

上海驚傳一家三口墜樓死亡

上海驚傳一家三口墜樓死亡

關鍵字：

西雙版納湄公河水底世界表演者大陸要聞

讀者迴響

熱門新聞

UNIQLO「超夯外套」大砍1100元　粉絲手刀瘋搶

快訊／劉雨柔初一喜宣布「懷孕了」！

除夕夜傳「竹科瞬間壓降」　工程師嚇到丟碗筷回廠

第一次過夜！她抱又摸「曖昧男0反應」　老司機秒懂

即／台南市區4店面年初一全燒毀　恐怖「黑龍捲」曝

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

返鄉顧家庭　林政賢轉當職業軍人

快訊／南鯤鯓國運籤抽出了！

釜山航空176人班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

東洋乳神天木純新年放送南半球

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？

不是肥肉！過年「4食物」膽固醇最高　營養師示警了

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

更多

最夯影音

更多

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面