美人魚「整顆頭」被水族館巨魚吞入口中！　驚險瞬間曝

▲美人魚表演到一半，突然被巨魚攻擊。（圖／翻攝自Telegram）



記者王佩翊／編譯

中國西雙版納湄公河水底世界發生表演者遭魚類攻擊的意外事件，過年期間一名俄羅斯籍的美人魚表演者在園區內的水族箱內表演時，突然遭到一尾大型魚類猛然咬住整顆頭部，儘管她迅速離開水族箱中止表演，但是臉部仍然留下傷口，而驚悚畫面也嚇壞現場所有觀眾。

根據《每日郵報》報導，22歲的俄羅斯籍表演者瑪莎（Masha）當時身穿比基尼上衣與魚尾，在水族箱內優雅地游動進行表演，並向觀眾揮手致意。然而正當她從水底慢慢向水面漂浮時，一尾巨大的魚類突然出現在她的頭頂，並張開大口，一口咬住她的頭部，現場觀眾嚇得尖叫連連。

所幸瑪莎在幾秒內迅速掙脫，並快速浮出水面。攻擊瑪莎的大魚當場吞掉了她的護目鏡與鼻夾，並在瑪莎的頭部、頸部和眼睛留下傷口。

▲美人魚事後公開臉部傷勢。（圖／翻攝自Telegram）



瑪莎事後po出自己的受傷照片，但是根據俄羅斯媒體報導，儘管她因被咬傷疼痛不已，但仍被迫繼續回到水族箱內表演。意外發生後，園方只提供約78英鎊（約新台幣3191元）作為「精神賠償」，同時要求她不得對外透露事件細節，試圖掩蓋此事。

湄公河水底世界是一座淡水水族館，主要展示來自湄公河與長江的本土魚類，還有一些罕見的兩棲動物。不過，目前尚未有消息公布襲擊瑪莎的究竟是哪一種魚。