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假日最愛宅在家的五大星座！　社交達人天秤座也上榜

▲睡覺,失眠,睡眠。（圖／pexels）

▲有些星座一到假日宅在家就是他們的完美行程。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

對於有些人來說，假日就是拿來充電的，與其熱鬧出門不如窩在家放空。《星座好朋友》為大家整理出假日最愛待在家的星座排行，連社交高手天秤也意外入列，一起參考看看。

TOP5 天秤座

優雅自在是王道

雖然天秤座一向給人社交達人的印象，但其實他們也很愛宅在家。一到假日，因為平時應酬太多，天秤反而只想安靜地窩在家裡，補個美容覺，享受獨處的悠閒時光。如果週末找不到天秤，大概他們正在家中舒服地當「沙發王」呢！

TOP4 巨蟹座

家的溫暖無可取代

對巨蟹座來說，家是他們的避風港，再高檔的場所都比不上在家讓他們感到自在。有了另一半的巨蟹，更是樂於與伴侶一起宅家，從研究新菜色到窩在沙發上看電影，他們覺得這才是最棒的假日模式。

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲平日是工作狂人的魔羯座，到了假日瞬間化身宅系最佳代表。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

TOP3 處女座

人擠人？還是算了吧！

處女座最討厭假日出門面對擁擠的人潮，尤其是吃飯、逛街還得排隊的情況，簡直讓他們抓狂。假日的處女座更偏好放鬆地待在家，脫掉平時光鮮亮麗的外衣，換上睡衣，來一場徹底的大掃除，讓家裡變得井然有序，他們才感到滿足。

TOP2 水瓶座

一個人的時光最珍貴

平時社交應酬已經讓水瓶座身心俱疲，因此假日對他們來說是獨處的寶貴時間。只要有空，他們喜歡待在房間裡做自己的事，享受與自己相處的快樂。除非是重要的邀約或摯友相約，否則很難讓水瓶改變計劃出門。

TOP1 魔羯座

假日秒變「家裡蹲」高手

魔羯座平時是個認真的工作狂，假日卻大變樣，成為徹底的「宅系代表」。他們不僅喜歡一個人靜靜待著，還樂於放縱自己，大吃大睡、追劇、刷手機，甚至可以一整天不出門。他們認為，假日就是用來放空的，這種強烈的反差常讓人難以置信。

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