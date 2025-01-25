　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李威捲入「精舍虐死女信徒」　詭祕作家真面目起底

佛學作家王薀（右）因捲入女信徒虐死案，遭檢方聲押獲准，關進看守所。（ETtoday授權）

▲佛學作家王薀（右）因捲入女信徒虐死案，遭檢方聲押獲准，關進看守所。（圖／ETtoday授權）

圖、文／鏡週刊

去年7月，一名蔡姓女子渾身是傷，陳屍在台北市大安區一處精舍，戶頭裡近200萬元存款被提領一空，檢警經數月追查，懷疑死者觸怒精舍負責人、知名佛學作家王薀，遭信眾毆打致死，日前將王拘提到案並聲押獲准，王的親信徒弟、藝人李威案發後疑似獻策，也遭檢方約談，他的徒弟更不乏司法官、律師及白領人士，全案持續偵辦中。本刊調查，王從不拍照，與他碰面須手機關機，且他專吃高檔食材、喝進口礦泉水，還只穿免洗襪，生活奢華又詭祕。

去年7月24日，強颱凱米來襲，北部地區風強雨驟，當晚台北市警局大安警分局獲報，有人陳屍在四維路一間精舍，警方到場發現，52歲的蔡姓女死者身上多處瘀傷，法醫研判她生前遭到凌虐，造成橫紋肌溶解死亡。警方查出，原本擔任會計的蔡女，去年4月經人介紹前往精舍修行，沒想到卻突然死亡，且戶頭裡近200萬元存款也被提領一空，因此朝他殺方向偵辦。

吳姓女住持、李姓男信徒等人，將蔡女綁在手推車上（箭頭處），從茶室推回精舍。（翻攝畫面）

▲吳姓女住持、李姓男信徒等人，將蔡女綁在手推車上（箭頭處），從茶室推回精舍。

專案小組調閱監視器發現，案發當天，蔡姓女子與精舍的吳姓女住持、姜姓女信徒、李姓男信徒，原本待在距離精舍一公里外的一家茶室，後來蔡卻被其他三人用塑膠袋及膠帶綁在手推車上，一路推回精舍，警方於是緊急拘提三人到案。

關鍵監視器　線路遭剪斷

面對訊問，吳女避重就輕，推稱蔡女有自虐傾向，不知她為何受傷昏迷；姜女及李男則辯稱蔡女身上的傷痕是她自己造成，後來因身體不舒服，自願被送回精舍，但檢方認為案情沒這麼單純，三人涉有重嫌，將他們聲押獲准。

經過數月偵辦、訪查，檢警發現精舍負責人並非吳姓女住持，而是佛學暢銷書作家王薀，更詭異的是，可能是命案第一現場的茶室監視器，線路疑遭人刻意剪斷，檢警持續過濾路口監視器，王薀案發當晚曾在茶室主持讀書會，應是命案的關鍵人物。

警方荷槍實彈前往王薀（紅圈處）精舍將他拘提到案。（翻攝畫面）

▲警方荷槍實彈前往王薀（紅圈處）精舍將他拘提到案。

檢警鴨子划水深入探訪，最後查出蔡女疑似因不服王薀教誨，被其他信眾逼迫下跪，還遭拉扯、毆打，王薀卻未阻止，才導致蔡女不幸身亡。

本月9日，警方荷槍實彈，前往王薀的精舍將他逮補，看到大批警力上門，王先是一愣，之後束手就擒，但否認涉案，他告訴檢警：「一般來說，信徒在我就會在，但那天我忘記在不在現場。」檢方認為王涉嫌重大，有勾串之虞，以傷害致死罪嫌將他聲押獲准。

自稱名作家　真面目成謎

檢警同時查出，近年淡出螢光幕、潛心修佛的藝人李威，也是王薀的信徒，蔡女死後，王特別找李討論，李疑似向師父獻策，因此在聲押王薀當天，檢警也以證人身分將李傳喚到案，訊後請回，本月13日再度傳喚他釐清案情，目前正交叉比對相關被告及證人說法，並持續蒐證，追究涉案人的刑責。

王薀十分神祕，從不拍照，臉書的頭貼也用畫像取代照片。（翻攝王薀臉書）

▲王薀十分神祕，從不拍照，臉書的頭貼也用畫像取代照片。

本刊調查，被檢警視為主嫌的王薀今年64歲，本名王江鎮，著有《愣嚴經蠡測》等大量宗教、心靈成長書籍。他在臉書號稱暢銷作家，宣稱其外文著作上市後，連續3年登上網路書店亞馬遜暢銷榜第一名，連公車上都有他的廣告。奇怪的是，王名下沒有任何房產，傳道的精舍、茶室等四處據點，也都是信徒捐贈，連平常使用的手機門號也非登記在他名下，顯得十分低調、神祕。

一名與王薀有過多次接觸的佛教界人士透露，王的精舍及茶室裝潢高檔，裡面收藏許多珍貴的古董、字畫，形同「佛教招待所」，他的弟子除了李威，還有多位司法官、律師及白領人士，大家定期上課、聚會，關係十分緊密。

王薀名下並無財產，他位於台北市大安區的精舍，是由信徒捐贈。

▲王薀名下並無財產，他位於台北市大安區的精舍，是由信徒捐贈。

該人士告訴本刊，王薀身材不高，但身形十分壯碩，留著一頭及肩白髮，他幾乎不拍照，如果不是信徒或熟人介紹，一般人難以窺知他的真面目，就連臉書照片都用自畫像，直到他坐上囚車被送往看守所，大家才透過媒體鏡頭看到他模糊的形象。

習太極武學　曾任風水師

本刊調查，王薀精研茶藝，也修習過太極、少林等武學，如遇貴賓拜訪，王才會開放茶室，以高級的南投蜜香紅茶招待訪客，並由二名美女負責泡茶，但開始談話前，他都會告知訪客須把手機關機，談話內容和影像都不得曝光。

檢警懷疑，距離精舍1公里外的茶室（圖），是蔡女遭虐死的第一現場。

▲檢警懷疑，距離精舍1公里外的茶室（圖），是蔡女遭虐死的第一現場。

平常王薀除了談論佛理外，還會滔滔不絕介紹他的畫作和藝術收藏，一時興起甚至會拿出自己錄製、演唱的老歌唱片，放給賓客聽。一名信徒表示，王的歌聲極具穿透力，聽眾聽了大都如痴如醉。

根據法院判決記載，王薀之前曾是風水師，與會計師前妻在1984年結婚，育有二女，前妻會陪他到澳洲、香港看風水，還會幫忙拿法器及張羅各種儀式，王看風水的顧問費、學生束脩及年節紅包，大部分交給前妻支配。2014年雙方協議離婚，王對前妻提告，要求返還名下的不動產。

王薀的精舍及茶室裝潢典雅，裡面還收藏許多古董和藝術品。（翻攝王薀官網）

▲王薀的精舍及茶室裝潢典雅，裡面還收藏許多古董和藝術品。

判決書揭露，王薀與前妻鬧翻後，前妻帶著二個女兒離家，王曾傳簡訊、寫信給前妻：「妳跟我近30年，從無奢華之氣，勤儉持家，幫我處理一切大大小小事情，現在我頓失所依，不知如何是好，很感恩妳過去的扶助；家中財產是借用妳們名字登記；只要人平安回來，妳們名下的一切都跟以往一樣照舊。」希望妻女能夠回家。

愛高檔伙食　生活開銷大

不過，二個女兒堅定支持母親，認為王薀要求母親返還財產並不合理，還向法院揭露父親的奢華生活。她們證稱，王薀非常注重飲食，愛吃高檔餐廳、五星級飯店的食物，伙食費很高，若自己煮飯，也僅用有機食材，家裡只喝進口礦泉水，連襪子也只穿免洗襪。

李威曾主演與宗教、命案有關的靈異偶像劇，情節與精舍命案雷同。（翻攝微博）

▲李威曾主演與宗教、命案有關的靈異偶像劇，情節與精舍命案雷同。

王薀的女兒還說，每天都會有4到6名父親的學生到家裡用餐，且固定有4名學生留宿，家裡有9台冷氣，還有2輛汽車，每個月平均開銷約為15萬至20萬元，十分驚人。

藝人李威（圖）在案發後與王薀碰面、獻策，遭檢方2度約談。（鏡新聞提供）

▲藝人李威（圖）在案發後與王薀碰面、獻策，遭檢方2度約談。

至於本名李翊瑋的李威，曾在2002年以《吐司男之吻》入圍金鐘獎最佳男主角，6年後再以《鬥牛，要不要》入圍金鐘獎最佳男配角，也曾與林佑威組男子團體，出過專輯。他出道25年來，曾捲入劈腿、私密照等風波，前女友許瑋倫車禍離世後，他每年都發文悼念，後來轉往中國發展，近年返台經營茶具事業，並跟著王薀修習佛法，淡出演藝圈。

精舍吳姓女住持等3人，因涉嫌對蔡姓女信徒施暴，遭檢方聲押獲准。（鏡新聞提供）

▲精舍吳姓女住持等3人，因涉嫌對蔡姓女信徒施暴，遭檢方聲押獲准。

值得一提的是，李威曾於005年與藝人洪小玲、泰國演員TAE合演台灣第一部靈異偶像劇《惡靈05》，內容涉及宗教、命案，與他20年後捲入的精舍命案有許多巧合之處。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【精舍虐殺內幕】藝人李威捲入虐殺女信徒案　揭害命精舍主嫌王蕰奢華修行內幕
【精舍虐殺內幕1】佛學精舍成修羅場　她遭毆死負責人竟冷眼旁觀
【精舍虐殺內幕2】神祕王老師從未公開露面　信徒曝精舍裝潢高檔還有美女服待

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
今晨10度！　明晚寒流來襲「小年夜到初一非常寒冷」
川普稱能阻陸犯台　王毅：華府需「謹慎」處理台灣問題
快訊／06:01台南楠西5.1地震！最大震度4級　14縣市有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

李威捲入「精舍虐死女信徒」　詭祕作家真面目起底

電信詐騙「開山祖師」被槍殺！　黑道全坐不住緝凶

娃娃機店遭搶20萬　年輕警擊斃通緝犯挨告！YouTuber募款挺執法

鄧文聰掏空幸福人壽百億獲保外就醫　裁定3億交保喊窮降為600萬

北市21里長上海旅遊被控反滲透法　北檢：罪嫌不足不起訴

竹東爆槍戰！樓下店員見5煞上樓「急疏散客人」　孩見斷掌嚇到狂吐

快訊／彰化鹿港火燒車　駕駛緊急逃生！消防拉水線灌救

快訊／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

快訊／彰化市中心民宅竄火舌　緊鄰民生國小濃煙竄天

竹東黑道火併「董事長斷掌亡」！三環幫背景曝　創幫元老也遭槍殺

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

李威捲入「精舍虐死女信徒」　詭祕作家真面目起底

電信詐騙「開山祖師」被槍殺！　黑道全坐不住緝凶

娃娃機店遭搶20萬　年輕警擊斃通緝犯挨告！YouTuber募款挺執法

鄧文聰掏空幸福人壽百億獲保外就醫　裁定3億交保喊窮降為600萬

北市21里長上海旅遊被控反滲透法　北檢：罪嫌不足不起訴

竹東爆槍戰！樓下店員見5煞上樓「急疏散客人」　孩見斷掌嚇到狂吐

快訊／彰化鹿港火燒車　駕駛緊急逃生！消防拉水線灌救

快訊／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

快訊／彰化市中心民宅竄火舌　緊鄰民生國小濃煙竄天

竹東黑道火併「董事長斷掌亡」！三環幫背景曝　創幫元老也遭槍殺

韓國女生「不出錯穿搭技巧」公開！輕鬆顯瘦又顯高、氛圍感秒有

明晚寒流來襲！中部以北驟降不到10度　2000公尺以上高山可追雪

過年「吃完橘子皮別丟」！　大掃除6大妙用：去汙又除臭

答應參加婚禮　前一周才發現「沒位子」！過來人：不是故意的

李威捲入「精舍虐死女信徒」　詭祕作家真面目起底

川普對陸關稅改溫和　美股收黑、台積電ADR跌1.22％

年終獎金理財術！北富銀建議適度調整股債比例　善用定期定額

年前「斷捨離」總是卡關！　專家盤點7類物品：真的該丟了

電信詐騙「開山祖師」被槍殺！　黑道全坐不住緝凶

轉換「指導者」角色　姚雨翔加入中興高中教練團

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

社會熱門新聞

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

即／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

竹東在地「三環幫」遭狙殺　外來勢力派5殺手行刑

桃園男逆向超車猛撞　女外送員慘死

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

他滿車k味拒下車　副駕駛座的秘密曝

竹東槍戰前店員急疏散客人　童見斷掌嚇到吐

即／24歲男慢速擦撞特斯拉　頸動脈被割斷失血亡

快訊／台南自小客車疑自撞路燈駕駛送醫不治

即／彰化市中心民宅竄火舌　緊鄰國小

保時捷代步「床下全是LV」　9人吸金44億

國防部驗收玩假的！業者竟靠假文件拿下炸藥標案

年節送禮小心！這款賓利跨界聯名威士忌是假的

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

即／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

成人展驚見「洗面奶」　畫面太震撼

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

竹東在地「三環幫」遭狙殺　外來勢力派5殺手行刑

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

桃園男逆向超車猛撞　女外送員慘死

「移工年終領11萬」台員工羨慕炸　內行揭真相！

醫認證「餓著入睡就能瘦」！　4大原因曝

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

更多

最夯影音

更多

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面