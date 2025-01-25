李威捲入「精舍虐死女信徒」　詭祕作家真面目起底

▲佛學作家王薀（右）因捲入女信徒虐死案，遭檢方聲押獲准，關進看守所。（圖／ETtoday授權）

圖、文／鏡週刊

去年7月，一名蔡姓女子渾身是傷，陳屍在台北市大安區一處精舍，戶頭裡近200萬元存款被提領一空，檢警經數月追查，懷疑死者觸怒精舍負責人、知名佛學作家王薀，遭信眾毆打致死，日前將王拘提到案並聲押獲准，王的親信徒弟、藝人李威案發後疑似獻策，也遭檢方約談，他的徒弟更不乏司法官、律師及白領人士，全案持續偵辦中。本刊調查，王從不拍照，與他碰面須手機關機，且他專吃高檔食材、喝進口礦泉水，還只穿免洗襪，生活奢華又詭祕。

去年7月24日，強颱凱米來襲，北部地區風強雨驟，當晚台北市警局大安警分局獲報，有人陳屍在四維路一間精舍，警方到場發現，52歲的蔡姓女死者身上多處瘀傷，法醫研判她生前遭到凌虐，造成橫紋肌溶解死亡。警方查出，原本擔任會計的蔡女，去年4月經人介紹前往精舍修行，沒想到卻突然死亡，且戶頭裡近200萬元存款也被提領一空，因此朝他殺方向偵辦。

▲吳姓女住持、李姓男信徒等人，將蔡女綁在手推車上（箭頭處），從茶室推回精舍。

專案小組調閱監視器發現，案發當天，蔡姓女子與精舍的吳姓女住持、姜姓女信徒、李姓男信徒，原本待在距離精舍一公里外的一家茶室，後來蔡卻被其他三人用塑膠袋及膠帶綁在手推車上，一路推回精舍，警方於是緊急拘提三人到案。

關鍵監視器 線路遭剪斷

面對訊問，吳女避重就輕，推稱蔡女有自虐傾向，不知她為何受傷昏迷；姜女及李男則辯稱蔡女身上的傷痕是她自己造成，後來因身體不舒服，自願被送回精舍，但檢方認為案情沒這麼單純，三人涉有重嫌，將他們聲押獲准。

經過數月偵辦、訪查，檢警發現精舍負責人並非吳姓女住持，而是佛學暢銷書作家王薀，更詭異的是，可能是命案第一現場的茶室監視器，線路疑遭人刻意剪斷，檢警持續過濾路口監視器，王薀案發當晚曾在茶室主持讀書會，應是命案的關鍵人物。

▲警方荷槍實彈前往王薀（紅圈處）精舍將他拘提到案。

檢警鴨子划水深入探訪，最後查出蔡女疑似因不服王薀教誨，被其他信眾逼迫下跪，還遭拉扯、毆打，王薀卻未阻止，才導致蔡女不幸身亡。

本月9日，警方荷槍實彈，前往王薀的精舍將他逮補，看到大批警力上門，王先是一愣，之後束手就擒，但否認涉案，他告訴檢警：「一般來說，信徒在我就會在，但那天我忘記在不在現場。」檢方認為王涉嫌重大，有勾串之虞，以傷害致死罪嫌將他聲押獲准。

自稱名作家 真面目成謎

檢警同時查出，近年淡出螢光幕、潛心修佛的藝人李威，也是王薀的信徒，蔡女死後，王特別找李討論，李疑似向師父獻策，因此在聲押王薀當天，檢警也以證人身分將李傳喚到案，訊後請回，本月13日再度傳喚他釐清案情，目前正交叉比對相關被告及證人說法，並持續蒐證，追究涉案人的刑責。

▲王薀十分神祕，從不拍照，臉書的頭貼也用畫像取代照片。

本刊調查，被檢警視為主嫌的王薀今年64歲，本名王江鎮，著有《愣嚴經蠡測》等大量宗教、心靈成長書籍。他在臉書號稱暢銷作家，宣稱其外文著作上市後，連續3年登上網路書店亞馬遜暢銷榜第一名，連公車上都有他的廣告。奇怪的是，王名下沒有任何房產，傳道的精舍、茶室等四處據點，也都是信徒捐贈，連平常使用的手機門號也非登記在他名下，顯得十分低調、神祕。

一名與王薀有過多次接觸的佛教界人士透露，王的精舍及茶室裝潢高檔，裡面收藏許多珍貴的古董、字畫，形同「佛教招待所」，他的弟子除了李威，還有多位司法官、律師及白領人士，大家定期上課、聚會，關係十分緊密。

▲王薀名下並無財產，他位於台北市大安區的精舍，是由信徒捐贈。

該人士告訴本刊，王薀身材不高，但身形十分壯碩，留著一頭及肩白髮，他幾乎不拍照，如果不是信徒或熟人介紹，一般人難以窺知他的真面目，就連臉書照片都用自畫像，直到他坐上囚車被送往看守所，大家才透過媒體鏡頭看到他模糊的形象。

習太極武學 曾任風水師

本刊調查，王薀精研茶藝，也修習過太極、少林等武學，如遇貴賓拜訪，王才會開放茶室，以高級的南投蜜香紅茶招待訪客，並由二名美女負責泡茶，但開始談話前，他都會告知訪客須把手機關機，談話內容和影像都不得曝光。

▲檢警懷疑，距離精舍1公里外的茶室（圖），是蔡女遭虐死的第一現場。

平常王薀除了談論佛理外，還會滔滔不絕介紹他的畫作和藝術收藏，一時興起甚至會拿出自己錄製、演唱的老歌唱片，放給賓客聽。一名信徒表示，王的歌聲極具穿透力，聽眾聽了大都如痴如醉。

根據法院判決記載，王薀之前曾是風水師，與會計師前妻在1984年結婚，育有二女，前妻會陪他到澳洲、香港看風水，還會幫忙拿法器及張羅各種儀式，王看風水的顧問費、學生束脩及年節紅包，大部分交給前妻支配。2014年雙方協議離婚，王對前妻提告，要求返還名下的不動產。

▲王薀的精舍及茶室裝潢典雅，裡面還收藏許多古董和藝術品。

判決書揭露，王薀與前妻鬧翻後，前妻帶著二個女兒離家，王曾傳簡訊、寫信給前妻：「妳跟我近30年，從無奢華之氣，勤儉持家，幫我處理一切大大小小事情，現在我頓失所依，不知如何是好，很感恩妳過去的扶助；家中財產是借用妳們名字登記；只要人平安回來，妳們名下的一切都跟以往一樣照舊。」希望妻女能夠回家。

愛高檔伙食 生活開銷大

不過，二個女兒堅定支持母親，認為王薀要求母親返還財產並不合理，還向法院揭露父親的奢華生活。她們證稱，王薀非常注重飲食，愛吃高檔餐廳、五星級飯店的食物，伙食費很高，若自己煮飯，也僅用有機食材，家裡只喝進口礦泉水，連襪子也只穿免洗襪。

▲李威曾主演與宗教、命案有關的靈異偶像劇，情節與精舍命案雷同。

王薀的女兒還說，每天都會有4到6名父親的學生到家裡用餐，且固定有4名學生留宿，家裡有9台冷氣，還有2輛汽車，每個月平均開銷約為15萬至20萬元，十分驚人。

▲藝人李威（圖）在案發後與王薀碰面、獻策，遭檢方2度約談。

至於本名李翊瑋的李威，曾在2002年以《吐司男之吻》入圍金鐘獎最佳男主角，6年後再以《鬥牛，要不要》入圍金鐘獎最佳男配角，也曾與林佑威組男子團體，出過專輯。他出道25年來，曾捲入劈腿、私密照等風波，前女友許瑋倫車禍離世後，他每年都發文悼念，後來轉往中國發展，近年返台經營茶具事業，並跟著王薀修習佛法，淡出演藝圈。

▲精舍吳姓女住持等3人，因涉嫌對蔡姓女信徒施暴，遭檢方聲押獲准。

值得一提的是，李威曾於005年與藝人洪小玲、泰國演員TAE合演台灣第一部靈異偶像劇《惡靈05》，內容涉及宗教、命案，與他20年後捲入的精舍命案有許多巧合之處。

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