12星座愛上時會出現的幼稚行為　牡羊變得有偶像包袱

▲處女座對喜歡的人會把對方的喜好、背景都了解的清清楚楚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

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《星座好朋友》為大家整理出12星座喜歡上一個人的時候，會出現哪些幼稚的行為呢，一起參考看看。

牡羊座

牡羊平常給人的形象就是無厘頭，但是當他們遇到自己喜歡的人時，反而會變得非常拘謹，就像有偶像包袱一樣，整個人都變得超有氣質，一點都不像自己了。

金牛座

金牛平常都是一副與世無爭的樣子，但在面對自己喜歡的人，會變得不知道該怎麼表達，所以只好用鬥嘴的方式，來吸引對方的注意力。

雙子座

平時很冷靜的雙子，很少會有儀態失控的時候，但如果他真的喜歡上了某個人，就會開始做一些很瘋狂又很奇怪的事，為的就是吸引對方的目光和注意。

巨蟹座

巨蟹平常就是一副很嚴肅的樣子，不太會把自己的心情顯露出來，但有喜歡的人以後就會常常傻笑，開始變得很不一樣，別覺得奇怪，他很可能是戀愛了。

▲天秤座會故意製造各種機會和對方相處。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

獅子座

雖然獅子平常就是一個很浮誇的人，但如果他喜歡上某個人時，會變得更加浮誇，講話也會開始大聲起來，因為獅子面對自己喜歡的人太緊張，才需要藉由聲音和動作來壯膽。

處女座

處女座不太會有什麼幼稚舉動，頂多就是看到對方，變得超級語無倫次，只是處女座私底下會像個偵探一樣，把對方的資料和身家背景調查得清清楚楚，當你發現他們對你的事情都一清二楚時，那就代表他對你很有興趣。

天秤座

天秤對喜歡的人其實滿積極的，他會製造各種跟對方相處的機會，會替你準備一些笑話或是搞笑影片，甚至會說一些甜到不行的話哄你開心。

天蠍座

天蠍對於沒興趣的人，都會表現得比較冷淡和官腔一點，但如果發現天蠍常常主動找你，而找你的原因也都是問一些無關緊要的問題，那麼很大的可能就是他喜歡上你了。

▲魔羯座會默默觀察對方的喜好和習慣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

射手座

射手雖然平常都嘻嘻哈哈的樣子，就算暗戀你，跟你相處時也不會有什麼尷尬彆扭的氣氛，想看出他是不是喜歡你，只要觀察他是不是常常偷看你，或是說一些莫名其妙的話讓你摸不透，就大概可以知道他對你存著什麼樣的心思了。

魔羯座

魔羯平常只會做好自己份內該做的事，但如果他開始變得熱心，甚至有點雞婆時，開始什麼都要幫你、什麼都會關心你，那麼他一定是對你有興趣的，因為他已經把你放在心上重要的位置了，所以才會一直觀察你需要的是什麼。

水瓶座

平常水瓶給人一種聰明幹練的模樣，但當他踏入了愛情裡，就會變得非常糊塗，當你發現他開始表達得不清不楚，或是邏輯開始打結，話都說不好的時候，就代表他心裡在想著某個人。

雙魚座

雙魚在面對自己喜歡的人時是有點膽小的，他們會先用很多曖昧的小動作暗示你，不然就是會說很多撩你的情話，不會直接表明自己的心意，而是透過暗示你，看看你的反應再決定下一步。