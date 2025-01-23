　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

12星座愛上時會出現的幼稚行為　牡羊變得有偶像包袱

▲▼情侶,牽手,兩性,愛情。（示意圖／取自pexels）

▲處女座對喜歡的人會把對方的喜好、背景都了解的清清楚楚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

星座好朋友》為大家整理出12星座喜歡上一個人的時候，會出現哪些幼稚的行為呢，一起參考看看。

牡羊座

牡羊平常給人的形象就是無厘頭，但是當他們遇到自己喜歡的人時，反而會變得非常拘謹，就像有偶像包袱一樣，整個人都變得超有氣質，一點都不像自己了。

金牛座

金牛平常都是一副與世無爭的樣子，但在面對自己喜歡的人，會變得不知道該怎麼表達，所以只好用鬥嘴的方式，來吸引對方的注意力。

雙子座

平時很冷靜的雙子，很少會有儀態失控的時候，但如果他真的喜歡上了某個人，就會開始做一些很瘋狂又很奇怪的事，為的就是吸引對方的目光和注意。

巨蟹座

巨蟹平常就是一副很嚴肅的樣子，不太會把自己的心情顯露出來，但有喜歡的人以後就會常常傻笑，開始變得很不一樣，別覺得奇怪，他很可能是戀愛了。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲天秤座會故意製造各種機會和對方相處。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

獅子座

雖然獅子平常就是一個很浮誇的人，但如果他喜歡上某個人時，會變得更加浮誇，講話也會開始大聲起來，因為獅子面對自己喜歡的人太緊張，才需要藉由聲音和動作來壯膽。

處女座

處女座不太會有什麼幼稚舉動，頂多就是看到對方，變得超級語無倫次，只是處女座私底下會像個偵探一樣，把對方的資料和身家背景調查得清清楚楚，當你發現他們對你的事情都一清二楚時，那就代表他對你很有興趣。

天秤座

天秤對喜歡的人其實滿積極的，他會製造各種跟對方相處的機會，會替你準備一些笑話或是搞笑影片，甚至會說一些甜到不行的話哄你開心。

天蠍座

天蠍對於沒興趣的人，都會表現得比較冷淡和官腔一點，但如果發現天蠍常常主動找你，而找你的原因也都是問一些無關緊要的問題，那麼很大的可能就是他喜歡上你了。

▲▼情侶,兩性,情人,男女朋友,愛情,交往。（圖／pixabay）

▲魔羯座會默默觀察對方的喜好和習慣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

射手座

射手雖然平常都嘻嘻哈哈的樣子，就算暗戀你，跟你相處時也不會有什麼尷尬彆扭的氣氛，想看出他是不是喜歡你，只要觀察他是不是常常偷看你，或是說一些莫名其妙的話讓你摸不透，就大概可以知道他對你存著什麼樣的心思了。

魔羯座

魔羯平常只會做好自己份內該做的事，但如果他開始變得熱心，甚至有點雞婆時，開始什麼都要幫你、什麼都會關心你，那麼他一定是對你有興趣的，因為他已經把你放在心上重要的位置了，所以才會一直觀察你需要的是什麼。

水瓶座

平常水瓶給人一種聰明幹練的模樣，但當他踏入了愛情裡，就會變得非常糊塗，當你發現他開始表達得不清不楚，或是邏輯開始打結，話都說不好的時候，就代表他心裡在想著某個人。

雙魚座

雙魚在面對自己喜歡的人時是有點膽小的，他們會先用很多曖昧的小動作暗示你，不然就是會說很多撩你的情話，不會直接表明自己的心意，而是透過暗示你，看看你的反應再決定下一步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
文化預算大砍！　李遠激動哽咽：在野黨下毒手
春節適用！入境通關免稅酒門檻提高至1.5公升
劉寶傑掰了18年《關鍵時刻》！　請辭內幕曝光
快訊／小龍女32人名單發布　Yuri、菲菲加盟！
快訊／5億高中生夏男確定入獄！　賴母發聲：感謝法官還公道
南港LaLaport 3／20開幕！　7層樓、300家店吃好
快訊／陸男砍日本母子「宣判死刑」！　亂刀砍死校車女職員

分享給朋友：

追蹤我們：

窺探更多女人心事，按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

12星座愛上時會出現的幼稚行為　牡羊變得有偶像包袱

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

12星座愛上時會出現的幼稚行為　牡羊變得有偶像包袱

俄羅斯士兵「從屍袋爬出來」！走出太平間　警衛當場嚇暈

證交所對冠軍違反內部控制規定，處以20萬元違約金

邱鋒澤被粉絲抱怨敷衍「連婁峻碩也挨罵」！　發文道歉：上廁所不是藉口

慘！林書豪驚傳後大腿拉傷　確定進入球隊每日觀察名單

林右昌批藍白聯手刪凍預算　怒罵：荒腔走板！辜負民意期待

爆「手語翻譯」早已決標履約中　徐巧芯：3兆預算出不起71萬？

陳維祥冬盟挫折中找到轉機　春訓期待強化應變能力

柯佳嬿被問「坤達是媽寶嗎」全說了！　劉以豪大尺度自爆尿尿姿勢

德國幼兒園出遊遇襲！瘋男公園「揮刀亂砍」2死3傷　2歲童當場死

年俗「送神日」　西螺福興宮鐘鼓齊鳴封籤送神

【笑容凍結】兒子開心拍照班導突然出現 他用手遮住眼不願面對XD

運勢熱門新聞

12星座愛上時會出現的幼稚行為

夢境看情緒生氣代表財運逐漸好轉

12星座「相斥配對」真的不適合

12星座面對失戀態度　「這星座」最無情

讓12星座另一半主動報備攻心祕笈

就愛被虐星座　想攻心「欲擒故縱」最有用

12星座男稱讚你「可愛」　其實有不同意思

彭定軒不藏私／教你解讀「感情合盤」　情愛婚姻關係看這裡（下）

12星座這輩子「最不該愛的人」看前任有沒有上榜

出生日期相加看你和他合不合？

夢到羊會有好事發生？要先看你夢到幾隻

TikTok瘋傳30秒測出你的磁場顏色

12生肖2025運勢排行大公開！4生肖犯太歲小心了

不想被打入冷宮可得注意　天秤沉默其實在等你先開口

更多熱門

相關新聞

最適合愛情長跑星座Top 3

最適合愛情長跑星座Top 3

現在速食愛情越來越多，更顯得「愛情長跑」不容易，許多人屬於不輕易墜入愛河，但是一旦交往就不可能隨口說放棄，堅定的個性讓人能夠放膽去愛，以下「愛情長跑星座」TOP 3，不妨參考一下你和另一半是否上榜！

安格斯12星座一周運勢1／20-1／26

安格斯12星座一周運勢1／20-1／26

「一輩子不缺錢」星座Top 3

「一輩子不缺錢」星座Top 3

超有骨氣永不妥協三大星座！

超有骨氣永不妥協三大星座！

備胎超多星座！冠軍狂放曖昧氣氛

備胎超多星座！冠軍狂放曖昧氣氛

關鍵字：

情侶戀愛感情兩性溝通星座曖昧

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面