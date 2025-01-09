警政署新編2218萬「指名」給黑熊學院　在野黨問細節被迴避

▲黑熊學院近來屢遭藍白陣營質疑「寄生」國家，其創辦人之一為民進黨不分區立委沈伯洋。（翻攝自黑熊學院臉書）



圖、文／鏡週刊

內政部拚提升社會防衛韌性，轄下警政署在114年度預算，新編列了2218萬元，執行「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」，用以強化各類民防人力執勤量能。只不過，相關預算還未經國會審查通過，先鬧出獨厚爭議，本刊掌握，內政部去年11月下旬，曾發函給一直轄市政府，內容揭示警政署規劃由壯闊台灣、黑熊學院等NGO團體，辦理各項民防訓練課程，親綠組織公務預算再下一城，引發質疑。

警政署113年度「強化警政婦幼安全即推動社區治安業務」項目，編列3147.3萬元預算，114年度同一預算科目，預算金額暴增近2倍、達6022.1萬元；其中，新編列2218萬元，執行「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」，內容包括強化民力任務隊訓練、派員赴美國參訪演習、補助直轄市及縣（市）政府辦理精進民力任務隊編組訓練等。

此預算科目為一般公開預算，但弔詭的是，警政署面對在野黨追問細部計畫、如何執行、委託哪些民間組織或團體協助訓練時，卻一再避重就輕，未正面回應；最後竟是去年12月25日，於立法院內政委員會透過祕密會議形式，進行詢答。

內政委員會主要負責審查內政、選舉、海巡、中央選委會、行政院轄下陸委會、客委會等業務及預算，不像外交國防委員會職掌較多機敏事務，警政署不尋常的態度，已觸動在野黨敏感神經。

無獨有偶，本刊掌握，內政部更在去年11月底，發函給一直轄市政府警政單位，內容直接挑明稱，114年度「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」強化訓練暨參訪國際演訓部分，警政署規劃NGO團體的專業師資，有壯闊台灣、黑熊學院等團體，辦理各項訓練課程，提升民力人員處理極端狀況能力；並藉由本項策略建立訓練課程教材及師資，將相關知識與技能擴展普及至全國各地方政府民力任務。

事實上，黑熊學院近來屢遭藍白陣營質疑「寄生」國家，不光涉嫌違法勸募，並搬走陸委會、外交部單位等百萬預算，如今爭議事件再添一樁。

黑熊學院創辦人之一為民進黨不分區立委沈伯洋，壯闊台灣聯盟發起人則是曾任民進黨台北市黨部主委的吳怡農，內政部直接指名被視為親綠的NGO組織執行訓練計畫，恐再淪在野黨箭靶。

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