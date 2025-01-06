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健康從心開始 ！青壯年免費心理諮商啟動　全年3次趕走煩惱

▲▼每人可享有最多三次的政府補助心理諮商服務。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼每人可享有最多三次的政府補助心理諮商服務。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著現代社會對心理健康的重視程度日益提高，玉里醫院與衛生福利部攜手合作，為15至45歲的青壯年族群提供全面的心理支持服務。自去年8月起，該方案正式推出，每人可享有最多三次的政府補助心理諮商服務，今年的名額現已開放，未能參與去年方案的民眾，玉里醫院提醒您，今年可把握機會申請。

玉里醫院臨床心理師賴雲騰表示：「本次政府的方案提供每人3次的諮商額度，就心理治療與諮商的角度而言，雖較難觸及深層的議題，但是透過與心理師進行互動，討論日常生活中所遭遇到的困難跟心情，不但可以開始了解什麼是心理健康，更可以體會到被傾聽、被人理解的感受。從陌生到熟悉，心理諮商體驗不僅是減輕大家的煩惱，更重要的是開始看見自己的心，產生『自我覺察』，理解煩惱的來源，方便一一疏通。」

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▲▼每人可享有最多三次的政府補助心理諮商服務。（圖／玉里醫院提供，下同）

本方案由政府推行，心理師由各單位負責指派，無法自行挑選心理師，但所有心理師均具備專業資格，能確保提供高水準的諮商服務。無論民眾遭遇何種重大事件，或是生活壓力、學業挑戰還是職場困惑，參與者均可透過該方案體驗心理諮商，並與心理師探討自身心理需求。

▲▼每人可享有最多三次的政府補助心理諮商服務。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院臨床心理師賴雲騰強調，健康從心開始。

簡以嘉院長表示：「此方案由政府補助，不僅有效減輕青壯年族群的經濟負擔，更進一步推廣心理治療與心理衛生的重要性，可謂是一舉兩得的優良方案。玉里醫院的心理師受專業訓練，優秀又充滿熱情，很願意為民眾提供幫助，尤其心理健康是幸福生活的基石，玉里醫院希望通過此方案，鼓勵更多人正視心理健康問題，並在專業協助下重拾生活的平衡與信心。」

民眾若年齡介於15至45歲之間便符合條件，可親臨玉里醫院或撥打電話完成報名手續，接受三次政府補助的心理諮商服務，我們誠摯邀請每位有需要的民眾參與此方案，共同為心理健康建立強大基礎，積極面對生活中的挑戰。

玉里醫院期待民眾的到來，可撥打03-8886141#1149找賴雲騰心理師或掛號室報名本方案#1101、1102。

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