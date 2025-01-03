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一個人吃飯！她慘遭店家強硬併桌　網：因為可以少擦一張桌子

一名網友於社群平台Dcard發文，分享自己獨自在火鍋店用餐時，被店家強硬要求和他人同桌。（示意圖，翻攝自photoAC）

圖、文／鏡週刊

一名網友於社群平台Dcard發文，分享自己獨自在火鍋店用餐時，被店家強硬要求和他人同桌。貼文一出，不少時常一個人吃飯的網友紛紛留言，表達對原po的理解。

根據原po的描述，當晚約晚上9點，她前往一間火鍋店用餐，當時店內空桌眾多，而店裡最小的位子就是四人座，於是她選擇一張空桌坐下。當時店內並未擠滿顧客，且還有數張空著的四人或六人桌。然而此時一名店員不顧店內空位情況，堅持要求她換位置，並要求她與其他客人併桌用餐。

原po表示，由於自己習慣獨自用餐，不喜歡與他人同桌，便向店員詢問為何不能選擇其他空桌。店員面目猙獰回應「妹妹，你可以不要為難店家嗎？不是我要對你大聲，可是你真的很無禮，等一下如果有12個人進來怎麼辦，反正有人來我還是要把你的位子分給別人！」。

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原po進一步指出，她其實是該店的常客，過去常在此時間段前來用餐，並且與店內老闆互相認識，通常老闆會和她聊天，也不會要求她和其他顧客同桌用餐。然而，原po這次並未見到老闆出現，被店員的無理舉止驚嚇，她被「罵到小心靈超受傷」。

儘管最終店員將其他顧客引導至另一桌，並允許原po繼續在原位用餐，但她仍忍不住懷疑「我一個人吃飯想自己坐真的很無禮嗎」，並表示如果客人較多時她也可以接受併桌。

許多網友看到貼文後紛紛留言關壞心靈受創的原po，有人分享自己一個人現場排隊吃到飽火鍋，店家竟然接連優先讓三組人馬「人多的先進去」，於是他最後決定不吃。還有許多網友建議上線留言，給餐廳負評。

部分網友從店員角度出發，指出對店員來說「這樣等下才不用擦很多張桌子，就這樣而已」，推測店家因此要求原po併桌。還有網友打趣建議可以「直接開始哽咽『我朋友很愛吃你們家的東西，但現在只能我替他來了』」，以回應店家的併桌要求。


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