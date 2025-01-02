台大婦產科驚見「性騷C教授回來了」！院長警告：進入就叫警衛驅離

▲台大婦產科名醫C教授去年遭控性騷住院醫師，受害者包含政壇大老媳婦、台大婦產科權威的媳婦、企業家二代。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

台大婦產科名醫C教授去年遭控性騷住院醫師，經院方立案調查認定性騷後，已決議記過處置，事後該教授也自請離職，不過近日卻爆出，C教授竟「重返台大婦產部」，引起受害者惶惶不安。對此，台大醫院今（2日）回應，若日後C教授再度現身婦產部，將「叫警衛驅離」。

據了解，台大醫院不孕症權威名醫C教授，涉嫌在任職期間對多名女醫師伸狼爪，不僅噁摸大腿、襲臀，甚至將鹹豬手伸進女醫師的內褲裡，導致受害者需尋求身心科的治療。

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性騷醜聞曝光後，該名C教授遭認定性騷並記過處分，但在進行懲處前，C教授就已主動離職，為了保護受害人，台大醫院也發布公文，要求婦產科對C教授的行動範圍進行管制，怎料去年12月17日當天，C教授竟被直擊，現身在台大兒童醫院婦產科樓層，質疑院方「放虎歸山」。

對此，台大醫院院長吳明賢證實，當天C教授的確到台大醫院看牙齒，結束後卻逕自前往兒醫婦產科樓層，院方得知後，已立即請警衛前往現場處理，事後也下公文布達，日後只要看到C教授進入婦產部，就會請警衛將他「強制驅離」，未來也會加強門禁管制。

吳明賢透露，C教授的門禁卡早已被收回，那天是如何進入婦產部，又是誰幫他開門，仍待後續調查釐清。

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