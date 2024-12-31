　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

碩士生暈船SWAG早春女神！威脅毀掉「人身」：看妳封鎖快還是我快

▲▼SWAG早春女神亮亮。（圖／翻攝自當事人IG）

▲SWAG「早春女神」陳姓女直播主。（圖／翻攝自當事人IG）

記者柯沛辰／綜合報導

直播平台SWAG有「早春女神」之稱陳姓女直播主，去年6月遭李姓男粉絲騷擾，有意疏遠，不料李男竟私訊威脅「看妳封鎖人快，還是我做事快」、「看妳的人身會變成怎樣」。事後，李男辯稱誤把「人生」打成「人身」，但高雄地院近日仍依恐嚇罪判處拘役45天，得易科罰金。

當時家住高雄的李男就讀碩士研究所，長期追蹤陳女經營的直播，並頻繁斗內拉近距離，因此兩人在IG上互相追蹤。不過，隨著李男大老遠北上並多次現身騷擾，陳女不得不依跟騷法向法院聲請保護令，怎料此舉激怒李男，認為陳女刻意疏遠，萌生報復念頭。

去年6月，李男用IG私訊威脅「我也告訴妳我隨便就可以破壞妳直播」、「我就看妳封鎖人快還是我做事快」及「像妳前面說的妳的人生妳會自己負責很好，我也很想看妳的人身會變成怎樣」。同一時間，還有不少陌生小帳出現在陳女直播間搗亂，讓陳女不堪其擾。

陳女心生畏懼，也擔心李男繼續找麻煩，因此到派出所報案。不過，李男到案後辯稱，他口中的「破壞直播」，是指他要去檢舉陳女，因為在兩個平台開直播違反規定；至於「人身」是筆誤，原本是要打「人生」，但仍被檢方依恐嚇罪嫌起訴。

高雄地院審理時認為，結合兩人對話脈絡、前後文意，可知李男是在指責陳女欺騙、不遵守承諾，進而嘲諷女方未來生活無法過得順利，足見應是要講「人生」，即便女方感到嫌惡或不快，情境上難認李男有何具體加害生命、身體之情事，況且女方也回覆「你是不敢吧」、「你不是說要來直播間戰」等語，顯見女方並無心生畏懼，是被告之行為顯與恐嚇要件不符，無從以刑法恐嚇罪相繩。

不過，李男揚言要妨礙陳女直播，足以影響女方工作情況，導致收入減少，此舉已具體表達加害A女財產之事，加上李男確實在直播間以留言方式加以干擾，讓陳女擔憂生計受影響，已達「心生畏怖，致生危害於財產安全」，因此本月依恐嚇罪判刑拘役45天，可易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／謝長廷被罵翻再發文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

碩士生暈船SWAG早春女神！威脅毀掉「人身」：看妳封鎖快還是我快

21歲男大生騎車碰撞違停大貨車　慘摔「爆頭」滿地鮮血身亡

逆轉勝！台中學校午餐「肉品原料國產」市府告贏中央　原因曝光

快訊／台中驚傳社區墜樓命案！男子倒臥銀行前…搶救無效

她獨自上陽明山「濃霧中」離奇消失　被找到已成冰冷屍

快訊／台中29歲男失蹤2天　路邊轎車找到「陳屍駕駛座」

快訊／北檢駁「逼柯文哲辭黨主席」：勿揣測、帶風向傷害司法

快訊／通霄21歲騎士碰撞路邊大貨車　「爆頭滿地血」慘死

業者行賄航港局技佐「賣偽造駕照」　1張最高賺3萬、247人下單

航港局技佐收賄「賤賣遊艇駕照」！5人涉貪遭逮　247人買照緩起訴

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空失事179死僅2生還　倖存空少後遺症恐全身癱瘓

碩士生暈船SWAG早春女神！威脅毀掉「人身」：看妳封鎖快還是我快

21歲男大生騎車碰撞違停大貨車　慘摔「爆頭」滿地鮮血身亡

逆轉勝！台中學校午餐「肉品原料國產」市府告贏中央　原因曝光

快訊／台中驚傳社區墜樓命案！男子倒臥銀行前…搶救無效

她獨自上陽明山「濃霧中」離奇消失　被找到已成冰冷屍

快訊／台中29歲男失蹤2天　路邊轎車找到「陳屍駕駛座」

快訊／北檢駁「逼柯文哲辭黨主席」：勿揣測、帶風向傷害司法

快訊／通霄21歲騎士碰撞路邊大貨車　「爆頭滿地血」慘死

業者行賄航港局技佐「賣偽造駕照」　1張最高賺3萬、247人下單

航港局技佐收賄「賤賣遊艇駕照」！5人涉貪遭逮　247人買照緩起訴

超萌海豚群游入澎湖馬公港　嬉戲「躍出海面」遊客衝現場搶看

碩士生暈船SWAG早春女神！威脅毀掉「人身」：看妳封鎖快還是我快

趕卸任前「豪撒820億新軍援」！拜登：持續加強烏克蘭抗戰能力

21歲男大生騎車碰撞違停大貨車　慘摔「爆頭」滿地鮮血身亡

女大生激烈％％卵巢出血！騙「運動傷害」醫搖頭　4招預防疾病風險

第一眼看到柱子還是人？超準心測秒讀你的「內心狀態」

國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片　配樂《黃埔軍魂》拒2人入黨

八炯紀錄片揭「10萬台灣人領中國身分證」　陸委會揚言嚴查

不想老一歲！「5種延緩老化食物」有吃有保庇

讓社會充滿更多正能量　林綋詰力推跨團體合作揪團做公益

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

快訊／台中北屯男子墜樓亡

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

即／北檢最新聲明回應　駁「逼柯文哲辭黨主席」

超嗆！鄭文燦今開庭　檢察官：證據完備，不是只有Excel檔

台中29歲男失蹤2天　陳屍轎車駕駛座

苗栗騎士碰撞路邊大貨車　爆頭滿地血亡

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

欠車貸+信貸180萬！29歲男竟拉媽媽和女友賣毒

應曉薇交保前突大聲尖叫　原因曝光

抓一隻賺250元！高雄「獵龍大隊」成軍

台中學校午餐肉品原料國產　市府告贏中央

快訊／應曉薇交保了！面露微笑現身　左腳穿戴電子腳鐐

即／22歲重機騎士遭大貨車輾過　廖添丁廟前慘死

更多熱門

相關新聞

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三

網紅奈奈子（Koori）因天使臉孔火辣身材在網路上小有名氣，擁有超過5.6萬名粉絲追蹤，日前才被週刊踢爆陪睡已婚富商，還找姐妹一起加入組成後宮團，一起「4女共侍1夫」泡裸湯，惹火正宮。如今又遭爆奈奈子在2018年就曾在成人平台SWAG擔任直播主，私下尺度頗大。對此，SWAG證實了，不過歷史久遠，不確定當時直播的內容為何。

SWAG2024色色關鍵字曝光陳沂上榜

SWAG2024色色關鍵字曝光陳沂上榜

SWAG首次攜手婦援性影像處理中心

SWAG首次攜手婦援性影像處理中心

「暗黑IU」日本AV正式出道

「暗黑IU」日本AV正式出道

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

關鍵字：

SWAG早春女神

讀者迴響

熱門新聞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

橘貓領養4天遭虐　潑漂白水被拋棄

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

快訊／台中北屯男子墜樓亡

LINE「最禮貌句點」曝光！大票人認證：偉大發明

《央視》跨年晚會陣容公開　4台灣藝人在列

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

即／北檢最新聲明回應　駁「逼柯文哲辭黨主席」

濟州航空失事179死！2PM俊昊、利特全身黑出發來台　表情沉重現機場

無印良品「小料理匙」塑化劑超標

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面