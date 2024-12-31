碩士生暈船SWAG早春女神！威脅毀掉「人身」：看妳封鎖快還是我快

▲SWAG「早春女神」陳姓女直播主。（圖／翻攝自當事人IG）

記者柯沛辰／綜合報導

直播平台SWAG有「早春女神」之稱陳姓女直播主，去年6月遭李姓男粉絲騷擾，有意疏遠，不料李男竟私訊威脅「看妳封鎖人快，還是我做事快」、「看妳的人身會變成怎樣」。事後，李男辯稱誤把「人生」打成「人身」，但高雄地院近日仍依恐嚇罪判處拘役45天，得易科罰金。

當時家住高雄的李男就讀碩士研究所，長期追蹤陳女經營的直播，並頻繁斗內拉近距離，因此兩人在IG上互相追蹤。不過，隨著李男大老遠北上並多次現身騷擾，陳女不得不依跟騷法向法院聲請保護令，怎料此舉激怒李男，認為陳女刻意疏遠，萌生報復念頭。

去年6月，李男用IG私訊威脅「我也告訴妳我隨便就可以破壞妳直播」、「我就看妳封鎖人快還是我做事快」及「像妳前面說的妳的人生妳會自己負責很好，我也很想看妳的人身會變成怎樣」。同一時間，還有不少陌生小帳出現在陳女直播間搗亂，讓陳女不堪其擾。

陳女心生畏懼，也擔心李男繼續找麻煩，因此到派出所報案。不過，李男到案後辯稱，他口中的「破壞直播」，是指他要去檢舉陳女，因為在兩個平台開直播違反規定；至於「人身」是筆誤，原本是要打「人生」，但仍被檢方依恐嚇罪嫌起訴。

高雄地院審理時認為，結合兩人對話脈絡、前後文意，可知李男是在指責陳女欺騙、不遵守承諾，進而嘲諷女方未來生活無法過得順利，足見應是要講「人生」，即便女方感到嫌惡或不快，情境上難認李男有何具體加害生命、身體之情事，況且女方也回覆「你是不敢吧」、「你不是說要來直播間戰」等語，顯見女方並無心生畏懼，是被告之行為顯與恐嚇要件不符，無從以刑法恐嚇罪相繩。

不過，李男揚言要妨礙陳女直播，足以影響女方工作情況，導致收入減少，此舉已具體表達加害A女財產之事，加上李男確實在直播間以留言方式加以干擾，讓陳女擔憂生計受影響，已達「心生畏怖，致生危害於財產安全」，因此本月依恐嚇罪判刑拘役45天，可易科罰金。