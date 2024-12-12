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旅宿業缺工「明年大幅開放僑外生」　交長喊：增加員工薪資

▲▼交通部長陳世凱與媒體茶敘座談。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲交通部長陳世凱與媒體茶敘座談。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

旅宿業疫情後人力荒加劇，業者爭取開放聘僱外籍移工，勞動部目前僅同意業者聘僱僑外生從事房務清潔及接待等項目，人力缺口至今無法解決。交通部長陳世凱今日表示，明年大幅度開放僑外生，交通部會持續協助跟勞動部反映溝通。

陳世凱上任3個月今日首度與媒體茶敘，他不諱言旅宿業缺工是一個長期問題，缺工已久。陳世凱說，交通部一方面透過補助讓業者徵求到更多人力，協助媒合找到更多員工進來，但可能在員工薪資的部分做一些精進，可以再增加一些，吸引人才。

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陳世凱指出，「二方面也聽到部分職位，台灣民眾不是很喜歡或很願意去做，有沒有可能用僑外生或未來用移工的方式，這些部分交通部都有討論，業者提出需求，交通部協助跟勞動部溝通」，但這個比較複雜，牽涉到服務業移工是否會開放。

他強調，服務業開放移工他不會有態度，但他所知道的像是工程面也遇到缺工，甚至缺工程師，希望用國際移工補足人力，航運面也遇到類似狀況，港口都在缺工，觀光業也是如此，所以旅宿業者有反應，交通部就去跟勞動部去反映需求。

陳世凱說，只要有缺，包含客運業也缺司機，交通部也跟勞動部拜託未來有沒有可能中階技術人員納入客運司機等，也希望業者提高工資，業者或許也有自己的難處，但就他所知，已經有些工資提高，但成效似乎沒這麼好，所以還是希望政府能開放移工，因此交通部立場就是協助跟勞動部持續溝通。

媒體詢問，開放移工去年溝通到現在，並沒有進展。對此，陳世凱認為，一直都覺得有進度，像是過去不可以聘僱僑外生，今年開放，明年還會有大幅度的開放，補充部分人力，雖然旅宿業反映僑外生人力還是不夠，交通部持續協助爭取其他人力，所以其實還是有進展的。

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