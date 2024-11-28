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社會 社會焦點 保障人權

正妹玩國王遊戲遭襲胸摸下體！屏東鄉代與2友遭判刑　還要賠60萬

▲桃園市吳姓男子前年1月間邀約女友至台北遊玩，晚間趁借宿桃園友人住處時，強扣手機不讓與家人連絡，還趁機硬上性侵得逞，後來因細故與友人持棍棒毆打女友成傷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲外型亮麗的女子玩國王遊戲，慘遭3男拉上床猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／屏東報導

屏東一名女子小琪(化名)與羅姓男子等3名男友人，到KTV喝酒唱歌後回住處續攤，不料3男竟假藉玩「國王遊戲」強行脫去小琪衣物猥褻，讓她崩潰留下心理創傷，其中羅男在被檢方羈押期間選上鄉代表，交保後立即宣誓就職。一審依3人犯二人以上共同犯強制猥褻罪，各處4年6月徒刑。3人上訴，但高雄高分院不採信駁回上訴。小琪提民事賠償訴訟，高雄高分院判3人連帶賠償60萬元。

判決指出，女子小琪於2020年8月7日晚間，和朱、羅、陳姓3名男友人到某卡拉OK處飲酒歡唱後，又返回住處客廳喝酒聊天，期間大家玩起國王遊戲，規則為4人猜拳決定輸贏，贏家可以命令輸家完成特定指令。

遊戲過程中，小琪一度成為輸家，聽令撫摸陳男下體，朱、羅、陳3人見狀大為興奮，一等陳男猜贏成為國王，就下令大家一起撫摸小琪的胸部和下體，陳和羅也分別架住小琪的左、右手臂，將她從客廳強拉到房間床上，無視小琪抵抗、驚喊「不要」，3人合力脫掉她衣褲，分別強吻、搓揉她胸部並撫摸下體。事後小琪身心受創，到醫院就診，經醫院通報，全案才曝光。

審理時，3男皆否認有強制猥褻犯行，也否認看到另外兩人有犯案，朱表示他沒有強脫小琪內褲，其他兩人也沒有強拖小琪進房，大家只是在玩國王遊戲指定動作，雖然陳有摸小琪胸部、他也有摸小琪下體，但會摸也是因為遊戲的規定。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲屏東女子小潔與3名男友人玩「國王遊戲」，不料卻遭3人猥褻。（示意圖，非內文當事人／記者周亭瑋攝）

不過法官認為小琪證述一致，且案發後曾立即傳語音訊息給鄰居警察友人哭喊「救我」，當時友人前來探察，看到小琪哭到無法表達、身上洋裝胸部處衣物外掀等情，也能佐證小琪證詞。法官指出，朱在共犯結構中為指揮地位上位的共犯、陳則用手指撫摸小琪下體，另羅即便參與程度較輕，卻否認全部犯行，態度最為惡劣，皆依犯二人以上共同犯強制猥褻罪，各處4年6月徒刑。

3人覺得判太重又上訴，堅稱是玩國王遊戲，並無強制行為，而且小琪刻意隱瞞當時玩遊戲、摸陳男下體等情，可見證詞難以相信。法官不採信這些說法，且3人自述和小琪關係良好，小琪並沒有誣陷他們的動機，另外還有3人曾向小琪表達歉意、要她高抬貴手等通訊紀錄，判定3人犯行屬實，駁回上訴。

小琪另提出民事訴訟，求償精神慰撫金300萬元，3人辯稱，雙方玩國王遊戲時，原有允許碰觸身體隱私部位，等察覺小琪意願後，即停止觸摸，且請求精神慰撫金數額過高，否認對小琪強制猥褻，是得到小琪同意才玩國王遊戲。

高雄高分院認為，根據醫院病歷，小琪主張3人共同為強制猥褻行為，應為可採，衡量雙方身分、地位等一切情狀，判決3人連帶賠償精神慰撫金60萬元。

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