長大尋母被冷回「很久以前就不是媽媽」　2子女心寒拒扶養

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名婦人阿鳳（化名）被指控離婚之後對2名子女不聞不問，甚至在子女長大想要修復親子關係時，冷淡回覆不想知道孩子們的任何訊息，「很久以前就不是媽媽了」。後來2名子女收到社會局要求出面處理阿鳳的安置問題，因此決定向法院提告請求免除對母親的扶養義務，日前獲得法官裁定准許。

▲阿鳳坦承過去鮮少關照2名子女。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿鳳的子女在判決書中主張，母親在他們年幼時就很少回家，與父親離婚之後幾乎不聞不問，也沒有給過任何扶養費用，後來他們成年了，試圖與母親修復親子關係，卻收到母親傳來的訊息，內容直言不想再知道關於他們的任何訊息，「很久以前就不是媽媽了」。

然而，阿鳳上了年紀之後，因故被政府機關送去相關機構安置，費用由社會局代墊。阿鳳的子女多年沒有與母親聯繫，再次接獲消息，竟是社會局要求他們出面處理母親的事情，因而決定向法院提告減輕或免除對母親的扶養義務。

阿鳳的前夫證稱，前妻在離婚之前就很少回家，把子女丟給娘家長輩照顧，他離婚之後與他人再婚，2名子女改由他和現任妻子一起照顧，前妻從未前來探望，也從來沒有給過任何扶養費。

而對於子女的控訴，阿鳳表示沒有異議，也同意免除子女對自己的扶養義務。

法官認為，阿鳳自孩子們年幼起，無正當理由未盡到扶養義務，且節重大，加上雙方早已沒有親子互動，如今若反過來要求子女負擔對阿鳳的扶養義務，顯然有失公平，最終裁定准許子女們的請求，判准免除他們對母親的扶養義務，全案仍可抗告。