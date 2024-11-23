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美女代操股票　工程師遭騙4600萬

詐騙猖獗，一位工程師被詐4,600萬元，畢生積蓄蒸發；民眾一定要提高警覺，投資找合法機構、不聽信明牌。

▲詐騙猖獗，一位工程師被詐4,600萬元，畢生積蓄蒸發；民眾一定要提高警覺，投資找合法機構、不聽信明牌。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

詐騙橫行，利用的就是人性的弱點。工程師阿里（化名）不慎參加Line投資群組，被假美女投顧老師誘引投資詐騙，金額高達4,600多萬元。詐騙手法層出不窮，專家表示，投資要找合法機構，且勿聽信投資明牌才能免於落入詐騙陷阱。

防詐在台灣已經成為全民運動，詐騙集團滲透一般人的生活中，並結合時事、生活關懷，讓人難以預防。就有工程師阿里（化名）因不慎參加投資Line群組，被假美女投顧老師以代操股票、申購為理由詐騙4,600萬元。金融業主管、警方共同呼籲，投資要找合法機構。

阿里在親友的介紹下，參加了一個投資Line群組，當中有位假美女投顧老師每天噓寒問暖降低阿里戒心後，再以代操股票、申購股票等理由，一步步引阿里上鉤，詐騙超過4,600萬元。發現自己被詐騙後，阿里難以面對，甚至一度想輕生。

阿里絕非最後一個受騙個案，依據警政署統計，近5年來詐騙件數節節高升，2019年投資詐騙案件不過1,894件，但到2023年卻激增至11,775件，暴增6倍之多。

詐騙集團利用人性的期待心理，讓人落入情感與錢財的陷阱中，發展至今已經成為集團式操作，被詐騙的當事人以為面對的只有一人，但這一人的背後可能有超過20人精心分析被詐騙者的個人資料、心理狀態及弱點，進一步編寫環環相扣的劇本，讓人卸下心防。

陽明交大科技法律學院特聘教授、金融消費評議中心前董事長林志潔表示，詐騙手法層不出窮，「詐騙成因是多面向，絕對不是單咎責一方就能防範。」

警政署刑事局預防科偵查員趙雲則強調防詐5「不」，包含不接、不聽、不點、不信、不傳，意思是不接陌生來電、不聽投資明牌、不點陌生連結、不信短期獲利、不將私人資料傳送給陌生人等。

元大投顧董事長胡睿涵表示，詐騙猖獗，民眾應要保持「事事存疑」的態度，除了主動尋求官方聯絡方式或是 165 查證消息來源外，投資金融商品務必找合法金融機構才有保障。

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