新北道安團隊奪金安獎7大獎　為市民打造最安全的路

▲新北道安團隊奪金安獎7大獎。（圖／新北市交通局提供，下同）



記者戴上容／新北報導

全國道路交通安全的至高榮譽「金安獎」，新北市道安團隊一舉囊括精進獎、達標獎、特別獎、交通安全教育、公路監理、交通執法組及砂石車安全管理優秀獎等7項大獎，再度印証多年來深耕交通安全工作並持續推動創新政策的努力成果，新北道安團隊未來仍將秉持初心，以人為本，為市民打造更安全、更友善的交通環境。

交通局長鍾鳴時指出，新北道安團隊在2023年度事故防制表現亮眼，根據交通部道安資訊平台數據顯示，新北市2023年交通事故30日死亡人數264人，較2022年同年度的305人減少41人，下降13.4%，是全國下降幅度次多的縣市，在機車和高齡者交通事故死亡人數下降更是最多，這些都是全體市民與道安團隊共同努力的成果。

▲新北市交通局副局長林麗珠（右）代表接受精進獎。

交通部今（19日）於臺北國軍英雄館1樓宴會廳舉行「2024年金安獎頒獎典禮」，金安獎是交通部針對各縣市年度執行道路交通安全績效進行評比，藉由良性的競爭獎勵精進道安作為，並擇優觀摩交流，發掘潛在問題改進輔導，期能有效改善交通秩序並增進交通安全。

新北市道安團隊由交通局、警察局、教育局、經濟發展局及交通部公路局臺北區監理所出席並受獎；鍾鳴時說，車禍零死亡仍是道安團隊努力的目標，特別是維護行人路權，以及延續推動機車與高齡者事故防制，市府各單位始終秉持初心，以人為本，持續努力打造更安全、更友善的交通環境。

▲新北市交通局交通安全科科長林碧芬（右）代表接受達標獎。