裝帥哥正妹騙虛擬幣抖內！　檢警掃蕩愛情詐團逮20人...4人收押

▲新北地檢署偵破愛情詐騙機房。（示意圖／取自圖庫pexels）

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

新北陳姓男子在三重區設置詐騙機房並招攬多名成員，透過網路佯裝成帥哥正妹，和網友培養感情後，詐騙網友購買虛擬貨幣或到直播平台抖內，一旦榨乾網友錢財便立即封鎖。全案經新北地檢署偵查，扣得33萬現金、賓士車等物，拘捕陳等20人到案，偵訊後將陳等4人依涉犯刑法加重詐欺、組織犯罪防制條例，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘16人則分別諭知交保。

新北地檢署緝毒專組粘郁翎檢察官偵辦愛情詐騙機房，指揮法務部調查局新北市調查處、新北市政府警察局刑事警察大隊，於本月13日至新北市三重區、蘆洲區之機房等3處執行搜索，扣得現金33萬餘元、金飾、電腦、手機、交友攻略、賓士汽車1輛等物，並拘捕被告20人到案。

陳姓被告在新北市三重區設立詐騙機房，自2022年間起，陸續招攬高姓成員等人，透過機房網路設備佯裝成美貌女子，與不特定被害人攀談培養感情後，誘騙投資購買虛擬貨幣後改變詐欺手法，使用交友軟體或LINE加入不特定被害人之帳號，再假冒俊帥貌美的年輕直播主與被害人聯繫，發送集團成員拍攝的各直播主宣傳影片，藉以搭訕、攀談，並提供直播平台讓被害人下載，再依「交友攻略」腳本與被害人培養感情，誘使被害人在直播平台抖內直播主。

被害人誤以為抖內達一定金額，就能和直播主見面，都在直播平台上加碼抖內，直到被害人無資力或察覺受騙，詐團便冷落或封鎖被害人，使被害人求償無門，陳等人則瓜分不法所得，被害人人數、不法所得金額尚在清查中。

檢察官訊問後，以被告陳等4人均涉犯加重詐欺、組織犯罪防制條例，並有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。其餘莊姓被告等16人則分別諭知交保。