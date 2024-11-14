新竹浪犬遭轎車「來回輾壓」狂哀號！肇逃駕駛被肉搜　現身道歉了

記者趙蔡州／綜合報導

新竹縣一隻黃毛浪浪7日晚間在湖口鄉某社區睡覺時，遭到一輛轎車疑似惡意輾壓，誇張的是駕駛壓到狗狗後沒有停下，反而往前又輾壓了第2次，接著加速逃離現場，留下狗狗在原地大聲哀號、掙扎，事件曝光後讓當地住戶氣炸了，火速肉搜找到該名駕駛，駕駛12日也出面向狗狗、社會大眾鞠躬道歉。

原PO在臉書社團「竹北人有事嗎」貼出影片，事件發生在7日晚間8點多，狗狗當時在小巷弄趴著睡覺，下一秒一輛轎車高速倒車將牠輾過，儘管牠在車底已經痛到不斷大叫，駕駛卻沒有停下反而加速前進，將牠二度輾過後油門一催逃離現場，留下牠獨自在原地哀號、掙扎，最後一跛一跛躲進路邊草叢裡。

原PO說，影片中的黃狗被附近居民養得很胖很可愛，不料7日晚間遭人惡意倒車輾壓，哀嚎的聲音令人聽了心痛，狗狗目前已經被善心人士送醫，由於肇事駕駛的車燈太亮，監視器拍不到車牌，希望有認識這輛車子或當時有經過附近的車主，幫忙看看行車紀錄器有沒有拍到這一輛車，儘早找出兇手。

▲駕駛輾壓狗狗後加速逃離，留下狗狗獨自在現場哀號。（圖／翻攝自臉書／朱健銘粉絲團）

貼文曝光後，除了吸引大量網友砲轟駕駛外，也有網友真的將肇事徐姓車主肉搜出來。徐姓車主10日在縣議員的陪同下出現向狗狗、社會大眾鞠躬道歉，表示他當時在找停車位，倒車時不小心壓到狗狗，因為太緊張才又往前開，後來透過後照鏡看見狗狗還能起身，以為狗狗沒有大礙才離開，找到車位後也有回去查看，但沒有找到狗狗，願意負責狗狗的所有醫療費用及法律責任。

新竹縣動物保護防疫所表示，狗狗被轎車來回輾壓後，有右後腳髖關節脫臼等情況，目前食慾較差，仍在動物醫院持續觀察中，至於肇事的徐姓駕駛部分，將依《動保法》規定開罰，最重可處7萬5000元罰鍰。

▼肇事駕駛出面道歉。（圖／翻攝自臉書／朱健銘粉絲團）