【瑪法達星座運勢】獅子座　11.13～11.19

圖文／鏡週刊

險中求解，風雲難測。命星先後與天王星對衝、與海王星相濟的這段日子，現實感略嫌不足，外在情勢又多不可控變數，且還可能天外飛來莫名意外，震撼不輕。記得未雨綢繆預作防範，或調整心態幽默以對。以應付一路來的大小煎熬。所幸生存力堅韌，扛得住壓力。事業成績較預期為佳，底子夠強。投資判斷失準。愛情是微雨的晚秋。

雲開霧散 大戲上場

世界屏息以待的美國大選終於塵埃落定，共和黨一舉囊括總統、參眾兩院完全執政。世紀星象大事：「冥王星進駐水瓶座」在此背景下於11月19日上場的本週，兩波重磅警訊：「天王星衝日」「歲星對衝水星」連袂而來，更添驚心動魄。儘管全球經濟不穩、地緣政治緊張的態勢仍不見緩解，但隨著星象事件：「土星逆行」在本週的結束，這會是一段注定不平靜、且不平凡的集體命運轉折點。

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六大星象事件有：

11月15日：「土星逆行結束」（塵埃落定）；「雙魚座滿月」（天使之翼）

11月16日：「太陽／天王星對衝」（晴天霹靂）

11月18日：「水星／歲星對衝」（功虧一簣）；「太陽／海王星三合」（剛柔相濟）

11月19日：「冥王星轉進水瓶座」（乾坤易轉）

本週「天蠍月」即將交棒，星象主軸為：兩大負向的「歲星效應」與「天王星效應」。兩者都是規模不小，且為國內外政經情勢帶來不小震撼與中長期影響的歷史時刻。此時所做生涯或人生規劃與抉擇，將出現的「蝴蝶效應」，「失之毫釐，差以千里」。對個人究竟是機遇還是眼淚？則端賴是否抓得準時代的方向與脈動。

值得關注的是，11月19日的重磅星事：「冥王星轉進水瓶座」（停留到2044年）。這是一個影響長達20年的大趨勢。歷史上，與改變全球命運的大事，諸如工業革命、法國大革命、美國獨立革命等劃時代事件同步。「雙子座之年」的此時，雙子座美國總統川普與雙子座中國主席習近平的美中對決；以及代表雙子座科技革命性突破的AI蓬勃發展，都將是極具劃時代意義的「冥王星水瓶時代」主旋律。

財經方面，金星坐鎮魔羯座，「天王星衝日」「歲星對衝水星」等重磅財星負訊號烏雲罩頂的本週，驟變與震盪將是常態。而魔羯座財經氛圍，則有利體質健全、基本面良好，且價值可能被低估的相關類股。通膨控制、企業併購、反貿易自由、傳產內需優先，強調理財投資紀律，將成為市場情緒。險中求富，投資人宜注意量力而為。

就個別星座而言，星象氛圍逆風多過順風的本週，大小危機與不確定變數充斥時局，可說進退維谷、步步驚心。運勢稱冠當屬雙魚座。理由一是，土星在命宮為期4個多月的高強度磨練，終於結束，也同時迎來生涯苦盡甘來的大翻轉。此外，命星與太陽形成的吉兆，則預示著一個與個人未來、學業、升遷和自我成長有關的人生新頁即將展開。

好運第二是巨蟹座。運勢一路墊高，到「雙魚座滿月」達全月高潮，事業、愛情與前途一片光明；運勢季軍則為魔羯座。7月以來逆行多月的命星終於轉正，「吐逆」期間因故而受限受制的降維表現、內傷鬱悶，即將風向轉變，強勢再起。錦上添花的還有兩大利多：冥王星脫離在命宮的荼毒，與象徵金錢和情感順遂的「金星回歸」，兩大吉兆當頭。

本週兩大重磅星象警訊襲來，感受最深刻的是：雙子、處女、射手與水瓶座。

星座排行 雙魚座：如魚得水、出師告捷、刮目相看（運勢最順） 巨蟹座：萬里晴空、登高望遠、一日千里（成長最快） 魔羯座：探囊取物、論功行賞、因禍得福（收穫最多） 牡羊座：旗開得勝、不落人後、開創新局（事業最旺）

愛情運：★★★☆☆

金錢運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

（★★★★★為滿分）



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