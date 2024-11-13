白腹鰹鳥遇颱風迫降新北校園！呆萌樣引圍觀　緊急救援後野放

▲石門國小老師發現一隻全身濕透、搖搖晃晃的鰹鳥孤立在風雨中，模樣瘦弱，急需救援。（圖／動保處提供）

記者戴上容／新北報導

山陀兒颱風10月襲台，強勁的外圍環流讓不少鳥類無法正常飛行與覓食。當時新北市石門國小的李鴻文老師發現校園操場草坪上，有一隻全身濕透、搖搖晃晃的鰹鳥孤立在風雨中，模樣瘦弱，急需救援。新北市動保處接獲通報後，迅速派遣動保員李國良前往救援。經確認，這隻鳥類為外來種的白腹鰹鳥，餵食後鰹鳥恢復活力，再度重返大自然。

李鴻文在颱風天後，發現校園操場草坪上，有一隻全身濕透、搖搖晃晃的鰹鳥孤立在風雨中。新北市動保處接獲通報後，迅速派遣動保員李國良前往救援，經動保員確認，這隻鳥類為外來種的白腹鰹鳥。

動保員利用毛巾輕柔包覆鰹鳥，並將其安置於運輸籠中送回動物之家。經獸醫師謝弘斌檢查，發現該鳥無外傷，但因長時間無法覓食而體力不支，無法飛翔。經細心餵食清潔飲水和鮮魚後，白腹鰹鳥在充足休息後逐漸恢復健康，並順利返回海域。

救援當日，動保員到場時，這隻白腹鰹鳥的呆萌模樣吸引不少師生圍觀，場面熱鬧。鰹鳥乳白色的嘴喙與溫和的性情讓人備感親切，引起師生們的陣陣驚嘆。此隻白腹鰹鳥因颱風攪亂覓食環境，饑餓無力，才會流落至校園等待救援。

動保處表示，北海岸地區生態環境良好，廣闊的覓食範圍吸引許多候鳥駐足，每年吸引大批民眾和愛鳥人士前來觀賞拍攝。而白腹鰹鳥屬於熱帶與亞熱帶海洋的遠洋性海鳥，主要以魚蝦為食。謝弘斌醫師說，這種海鳥利用其流線型的身軀、狹長的翅膀及強勁的尾部，以俯衝方式入海捕魚，獵捕效率極高。

新北市動保處提醒，如發現受傷或迷途的鳥類，請撥打動保處24小時救援專線02-29596353通報，專員將協助處理。保護野生動物，讓我們共同守護自然的生態。

▲動保員將鰹鳥運送回三芝動物之家檢傷 。（圖／動保處提供）