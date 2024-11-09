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雙屍命案驚人內幕！台南情侶遭無良詐團騙錢　700萬要不回絕望身亡

▲台南雙屍命案，情侶陳屍屋內明顯死亡。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南雙屍命案，情侶陳屍屋內明顯死亡。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南市中西區5日一處民宅驚傳雙屍命案！51歲陳姓男子與44歲楊姓女友被發現陳屍屋內，且身體已發黑，明顯死亡多日。經警方調查後，發現驚人內幕，陳男陷入詐騙集團假投資真詐騙陷阱，四處借錢籌了700多萬元機給詐欺車手，驚覺受騙後報案，卻被得知要不回錢，擔心連累家人才走上絕路。

這起案件發生在5日下午，因陳男姊姊收到陳男寄來的書信與鑰匙，驚覺有異連忙報警，但當警方前往陳男住處時，卻發現陳男與女友已在房內陳屍多日，而房門上還貼著「努力賺錢，成為一個厲害的普通人」的標語。

▲▼ 台南雙屍命案，情侶陳屍套房內，門外還貼著「努力賺錢」標語 。（圖／記者林東良翻攝）

▲陳男、楊女陳屍屋內，門外還貼著「努力賺錢」標語 。（圖／記者林東良翻攝）

警方進一步調查發現，陳男家境並不富裕，從事技術工，平日鮮少與家人聯繫，案發後有消息傳出，陳男是因投資失利才心萌短見，但事實上是，陳男疑似陷入詐騙集團假投資真詐騙陷阱，向親友等多方舉債，陸續面交700多萬元給詐欺車手，最後驚覺可能受騙，還曾在10月底向警方報案諮詢，但在得知血本無歸後，擔心拖累家人才走上不歸路。

台南市警局長林國清表示，打擊詐欺犯罪是當前重點治安工作之重中之重，打詐新四法施行後成為政府的打詐利器，其中新制定之詐欺犯罪危害防制條例，加重犯嫌刑責與提高假釋門檻，也制定多項詐欺被害人保護措施，減少詐欺犯罪對民眾造成之危害。

經統計2024年1至10月，台南市攔阻成功件數計有2343件（含金融機構攔阻977件、超商攔阻194件、員警關懷提問1172件），攔阻總金額逾新台幣9億多元。另分析2024年全國受理詐騙案件數及台南市受理件數，兩者受理數最多前3名之案類相同，依序為「假投資詐欺」、「假網路拍賣詐欺」及「解除分期付款詐欺」。

林國清再三提醒民眾切勿相信社群平台上之「投資廣告」及「一頁式廣告」，標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」、「限時低價特賣」、「名人代言加持」等話術就是詐騙。

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