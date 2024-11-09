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還原北捷砍人案！女乘客抖喊：第1次離危險這麼近　長髮哥現身回應

▲▼車廂內畫面內曝光！北捷女砍傷1人滿臉血　帥氣口罩伯上前抓手壓制。（圖／chienchien86授權提供）

▲北捷恐怖砍人案，女乘客拍下幾名英勇男子上前壓制過程。（圖／chienchien86授權提供）

記者陳韻如／綜合報導

北捷昨(8日)晚間驚傳砍人案件！一名42歲王姓女子昨深夜10時許搭乘捷運，卻疑似出現幻聽，還持美工刀揮砍一名17歲高中生，導致學生臉部受傷。案發當下，一名女乘客隨即拿起手機錄影，事後更心有餘悸PO文表示，「人生第一次離危險這麼近」，而貼文也引來中捷「長髮哥」回應。

女乘客心有餘悸還原事發經過表示，當時她戴著耳機站在靠門邊扶手旁，突然聽到手機掉在地上的巨大聲響，接著就有人大叫，「我一轉頭，就看到兩個人扭打然後撞到我，我趕快閃到旁邊後開始錄影，才看到有一個男同學臉上都是血。」

▲▼車廂內畫面內曝光！北捷女砍傷1人滿臉血　帥氣口罩伯上前抓手壓制。（圖／chienchien86授權提供）

女乘客說，當時乘客都被嚇得往後退，好在有其他英勇的男子上前制伏犯嫌，直到列車抵達新埔站，並在新埔站壓制對方待警察前來，「真的是一瞬間驚魂未定，一直到我回放影片才發現他有拿美工刀，完全不知道發生什麼事，以為是有人在打架，以後真的坐捷運要觀察一下周圍的狀況，嚇死。」

貼文曝光後，立刻引發網友討論，紛紛留言，「謝謝勇敢站出來的人！」、「趕上去壓制真的太強，希望弟弟的臉沒事，給這些英雄respect」。

▲▼ 女乘客發文還原北捷砍人經過，中捷「長髮哥」現身回應 。（圖／翻攝Threads）

▲女乘客心有餘悸發文還原事發經過，中捷「長髮哥」現身回應 。（圖／翻攝Threads）

不僅如此，就連在中捷砍人案英勇奪刀的「長髮哥」也現身貼文下回應，「不能出力的人錄影紀錄也算是一種幫忙！誰知道捷運的攝影鏡頭有沒有辦法完整記錄，中捷那時候就剛好在死角根本沒有鏡頭記錄到，然後看到這麼多人上前幫忙真的很感動！」

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