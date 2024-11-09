快訊／台南六甲小吃部今晨火警　1男雙腿燒燙傷

▲台南六甲小吃部火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）
記者林東良、葉國吏／台南報導
台南市六甲區一家小吃部今晨發生火警，警消獲報後緊急出動灌救，現場一位傷者雙腳大腿燒燙傷送醫，詳細起火原因待查。
台南市消防局透露，六甲區中正路425號一間小吃部今晨5時46分接獲通報火警，緊急出動後於6時10分控制火勢。
根據了解，現場為六甲區中正路425號，阿宏小吃後方廚房，因煮食不慎起火燃燒，燃燒面積20平方公尺，不報損失，不需火調；屋主於初期滅火時，雙腳大腿部燒燙傷，送柳營奇美醫院就醫。
▲台南六甲小吃部火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）
記者林東良、葉國吏／台南報導
台南市六甲區一家小吃部今晨發生火警，警消獲報後緊急出動灌救，現場一位傷者雙腳大腿燒燙傷送醫，詳細起火原因待查。
台南市消防局透露，六甲區中正路425號一間小吃部今晨5時46分接獲通報火警，緊急出動後於6時10分控制火勢。
根據了解，現場為六甲區中正路425號，阿宏小吃後方廚房，因煮食不慎起火燃燒，燃燒面積20平方公尺，不報損失，不需火調；屋主於初期滅火時，雙腳大腿部燒燙傷，送柳營奇美醫院就醫。
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