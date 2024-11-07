周杰倫演唱會「徵工作人員」？勞動局示警：謹記7不原則防詐騙

▲台北大巨蛋年底將迎來天王周杰倫開唱。（圖／翻攝自周杰倫 Jay Chou臉書）

圖文／CTWANT

天王周杰倫將於12月在台北大巨蛋開唱，近15萬張門票，開賣不到5分鐘就完售，不少沒搶到票的歌迷紛紛哀號。近期就有不肖分子以演唱會名義刊登徵才詐騙貼文，欺騙民眾可以擔任演唱會的工作人員。

台北市勞動局指出，近期有不肖分子以演唱會名義刊登徵才詐騙貼文，於社群平台諸如臉書及IG徵求演唱會工作人員，工作內容諸如發放現場海報、佈置會場、引導歌迷入場，即可拿到小禮物等，吸引民眾線上填寫個人資訊，或是請民眾加入不明Line帳號，詐取個人資料。

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台北市勞動局特別提醒求職民眾，切勿連結來路不明的貼文或將個人資訊及證件交付給不明帳號聯繫人，避免遭求職詐騙。

台北市勞動局高寶華局長表示，不肖分子利用演場會熱潮，打著擔任演唱會工作人員可順便免費看演唱會的徵才廣告，進行騙取民眾個資情事，因此強烈呼籲求職者在應徵前，務必先行謹慎向演唱會主辦單位確認徵才職缺的真實性，對於社群平台張貼之徵才訊息應隨時保持警惕，務必確認實際雇主之真實性，若遇到雇主無法清楚說明工作內容，或是以輕鬆、免經驗、高報酬等語徵才，極可能就是詐騙。

台北市勞動局建議民眾求職時，可透過各大人力銀行或求才公司之官方網站，應徵投遞履歷。並於求職前牢記求職3要7不守則，3要原則為要告知：告知親友面試地點、時間或請人陪同前往；要確定：事前確認應徵公司是否為合法經營；要存疑：檢視徵才內容是否有不合理情形。

台北市勞動局表示，民眾須謹記7不原則，不繳交任何不合理或用途不明之費用；不購買公司以任何名目要求購買有形、無形的產品；不應公司要求當場辦理信用卡；不隨意現場簽署文件或契約；個人證件不離身；不隨意飲用他人提供之飲料或食物及不從事非法工作或於非法公司工作。若有遇到詐騙情事，請務必撥打165反詐騙專線或是立即向警政單位報案。

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