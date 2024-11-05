台南米其林名店遭爆「羊肉爐一片白蛆」！業者怒喊告：限一周道歉

▲有網友PO照指控台南米其林羊肉爐店「肉塊長白蛆」！業者喊冤並揚言提告。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社官方專屬，下同）

記者閔文昱／綜合報導

曾兩度獲米其林推薦的台南知名羊肉爐店「王家燻羊肉」，近日遭一名女網友2度爆料，指冷凍羊肉爐中的羊肉塊上竟然覆蓋大面積蛆蟲，駭人照片曝光後瞬間引發熱烈討論。對此，該羊肉爐店的王姓老闆出面否認指控，並要求女網友在一周內公開道歉，否則將提告。

該名女網友近日在臉書社團《爆料公社》發文指控，她1日南下台南並致電預定了12份羊肉爐，下午3點左右取餐後回台中將冷藏包裝的羊肉分送給朋友。然而，隔天朋友在食用過程中，發現羊肉塊上有蛆蟲，並提供了相關的照片和影片，讓她感到相當憤怒，認為該店家的產品品質有問題，決定發文公審。

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不過，由於第一篇貼文原PO並未取得友人同意就發文，也因此該貼文隨後也被她自行下架。但她4日又再度發文，這次更直接點名該店家就是台南名店「王家燻羊肉」，表示對方不僅否認自家產品有問題，且在電話中態度不佳，才讓她決定再次發文並公開檢舉。

對此，王家燻羊肉的王姓老闆則出面否認，強調照片中的羊肉顏色與形狀都與自家產品不同，且如果真的有問題，蛆蟲應該會在煮的過程中浮上湯面，認為該網友的不實爆料已嚴重損害店家名譽，要求對方在一周內公開道歉，否則將提告。

針對此事，台南市衛生局已介入調查，並對業者進行稽查，確認場區和環境符合規定，但也要求業者加強原料驗收管理，倘有品質不佳不得使用，調理包裝時避免食材遭受污染。衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，加強原料驗收、保存及有效日期檢查，有助於確保所供應食品之衛生安全。