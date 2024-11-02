中和再爆本土登革熱！新北群聚還在燒　康芮狂掃後一周成疫情關鍵

▲新北新增1例本土登革熱。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北本土登革熱群聚持續！新北市衛生局今（2）日公布新增一例本土登革熱，個案居住在中和區，感染與群聚高風險區域相關。康芮颱風剛過，疾管署副署長羅一鈞特別示警注意登革熱疫情，這次北部豪雨勝於前兩次颱風，疫情風險大增，風災後一周為登革熱防治關鍵期，要特別注意清理積水。

新北市衛生局公布，新增本土個案是中和區36歲男，10月25日出現發燒、頭痛、紅疹等症狀，就醫通報送驗後確診，住院治療中，經調査感染與目前高風險區域有關。根據疾管署統計，新北登革熱群聚累積個案達78例，病例分布以新北新店、中和最多，另永和、新莊也有病例，外縣市方面包含台北市、彰化縣、花蓮縣有零星相關個案發生。

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新北衛生局長陳潤秋表示，颱風過後一週為登革熱防治關鍵期，市府團隊持續動員加強社區環境噴消及孳生源清除，也籲請市民朋友巡視住家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」清除家戶外積水容器，降低社區病媒蚊密度，避免感染登革熱。

陳潤秋指出，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史；也提醒醫療院所持續提高警覺，於診間主動詢問病患活動史，如遇有疑似感染個案應善用NS1快篩試劑輔助診斷即時通報，協助防範控制疫情。