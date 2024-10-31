10月有「3個星期四」都放假　網嘆：將來補進度會懷疑人生

▲金門剛宣布放颱風假，就有不少民眾至超市買東西。（圖／記者林名揚攝）

記者曾筠淇／綜合報導

山陀兒颱風好不容易離開台灣，結果沒過幾個禮拜，康芮颱風襲台。受到山陀兒颱風影響，全台22縣市2、3日都放假；這次康芮帶來的風雨同樣不容小覷，今（31）日也是全台都放颱風假。臉書粉專「用事實說颱風」就發文指出，「10月單月3次周四放假」。

因為山陀兒的關係，全台10月2日、3日都放颱風假；接著10月10日是國慶日，全台也放假；今（31）日則是受到康芮影響，全台都放颱風假。

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由於3日、10日、31日恰好都是星期四，因此臉書粉專「用事實說颱風」就發文指出，「10月單月3次周四放假」，其中包含了一次國定假日，以及兩次不可抗力因素。

貼文曝光後，也有網友留言回應，「學生若是一周只有周四有課的最麻煩，休掉3個周四，將來補課、趕進度的，會覺得『懷疑人生』」、「今年的連假都是颱風給的」。

不過，勞動部曾表示，颱風假不是「假」的概念，因此即使縣市政府宣布停班，雇主仍可要求出勤，而勞工則可以拒絕。104人力銀行解釋，颱風假非假期，企業可以要求員工照常上班，不過員工有安全上的疑慮，有「退避權」選擇不上班。若上下班路程，不幸因颱風被路樹砸傷摔車，可向公司申請職災，但若是交通工具或是物品損壞，不在理賠範圍。