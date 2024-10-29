碧潭誘殺2幼女！狠母認罪願用餘生彌補　同意續押：也沒地方去

記者黃哲民、陳韻如／新北報導

新北市簡姓女子不滿公婆疼孫，卻對她百般刁難，7月初與婆婆、丈夫發生口角後，佯裝帶著2名女兒到新店碧潭玩，卻將2女兒騙下水任由女兒們被水沖走溺斃。台北地檢署昨(28日)將簡女依故意對兒童犯殺人等罪起訴，移由法院決定是否續押。對此，簡女在庭訊時表示，她同意續押，「因為我也沒地方去」，法官在召開接押庭後，稍早裁定續押。





▲簡女誘騙2女兒下水，任由女兒們被水沖走溺斃。（資料照／記者陳以昇攝）

這起案件發生在7月初，簡女與丈夫育有10歲、9歲女兒，一家四口原先住在大陸湖南，2023年7月間才搬回台灣，並與公婆同住新北市中和。起初，簡女就因生活習慣等問題，經常與公婆發生爭執，直到今年7月2日，再一次與婆婆爭吵後，她想到公婆對孫女們百般疼愛，卻對她處處刁難，因而萌生殺意。

起訴書指出，簡女7月2日當天上午帶著兩名女兒到新店碧潭，並佯稱要拍照，要求女兒們坐在潭邊的大石頭上，隨後又要求女兒下水，但小姊妹不諳水性，不久後就跌入水中，簡女還曾伸手拉住姊姊，隨即又放手，任由姊姊沉入水中，還跟自己爬回岸邊的妹妹說，「要一起下水救姊姊」，妹妹被騙回水中，因身高不及水深，也跟著滅頂。

▲簡女涉嫌誘騙1對女兒走進新店碧潭溺死，被依殺人罪起訴 。（圖／記者黃哲民攝）

直到隔天下午，一直在附近遊蕩的簡女才又回到事發地點企圖尋短，最後上岸繼續遊蕩到晚間8、9點才自行到碧潭派出所報案，警消立即前往碧潭將喪命的小姊妹打撈上岸，簡女因涉殺人等罪嫌重大，有逃亡、滅證之虞，遭聲押禁見獲准至今。

台北地檢署今起訴簡女，並移審台北地院，法官隨即召開接押庭調查，而簡女在庭訊表示，事發前因被公公威脅，還作勢打她，她很害怕，案發後被羈押，經由社工輔導，她才知道自己遭受到冷暴力、家庭暴力，但她不知道原來可以求助，而案發後她也曾想「跟女兒一起死，一念之差犯了錯，如果可以重來，會帶女兒去遊樂場，溜滑梯，願盡餘生彌補錯誤。」

簡女說道，她說出這些並非記恨，只是客觀陳述事實，而她也同意繼續羈押，「因為我也沒地方去」。而稍早，接押庭結果出爐，法官裁定簡女即日起續押。