　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

碧潭誘殺2幼女！狠母認罪願用餘生彌補　同意續押：也沒地方去

記者黃哲民、陳韻如／新北報導

新北市簡姓女子不滿公婆疼孫，卻對她百般刁難，7月初與婆婆、丈夫發生口角後，佯裝帶著2名女兒到新店碧潭玩，卻將2女兒騙下水任由女兒們被水沖走溺斃。台北地檢署昨(28日)將簡女依故意對兒童犯殺人等罪起訴，移由法院決定是否續押。對此，簡女在庭訊時表示，她同意續押，「因為我也沒地方去」，法官在召開接押庭後，稍早裁定續押。

▲新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水，案發現場曝光。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲簡女誘騙2女兒下水，任由女兒們被水沖走溺斃。（資料照／記者陳以昇攝）

這起案件發生在7月初，簡女與丈夫育有10歲、9歲女兒，一家四口原先住在大陸湖南，2023年7月間才搬回台灣，並與公婆同住新北市中和。起初，簡女就因生活習慣等問題，經常與公婆發生爭執，直到今年7月2日，再一次與婆婆爭吵後，她想到公婆對孫女們百般疼愛，卻對她處處刁難，因而萌生殺意。

起訴書指出，簡女7月2日當天上午帶著兩名女兒到新店碧潭，並佯稱要拍照，要求女兒們坐在潭邊的大石頭上，隨後又要求女兒下水，但小姊妹不諳水性，不久後就跌入水中，簡女還曾伸手拉住姊姊，隨即又放手，任由姊姊沉入水中，還跟自己爬回岸邊的妹妹說，「要一起下水救姊姊」，妹妹被騙回水中，因身高不及水深，也跟著滅頂。

▲▼簡姓女子涉嫌誘騙1對女兒走進新店碧潭溺死，被依殺人罪起訴 。（圖／記者黃哲民攝）

▲簡女涉嫌誘騙1對女兒走進新店碧潭溺死，被依殺人罪起訴 。（圖／記者黃哲民攝）

直到隔天下午，一直在附近遊蕩的簡女才又回到事發地點企圖尋短，最後上岸繼續遊蕩到晚間8、9點才自行到碧潭派出所報案，警消立即前往碧潭將喪命的小姊妹打撈上岸，簡女因涉殺人等罪嫌重大，有逃亡、滅證之虞，遭聲押禁見獲准至今。

台北地檢署今起訴簡女，並移審台北地院，法官隨即召開接押庭調查，而簡女在庭訊表示，事發前因被公公威脅，還作勢打她，她很害怕，案發後被羈押，經由社工輔導，她才知道自己遭受到冷暴力、家庭暴力，但她不知道原來可以求助，而案發後她也曾想「跟女兒一起死，一念之差犯了錯，如果可以重來，會帶女兒去遊樂場，溜滑梯，願盡餘生彌補錯誤。」

簡女說道，她說出這些並非記恨，只是客觀陳述事實，而她也同意繼續羈押，「因為我也沒地方去」。而稍早，接押庭結果出爐，法官裁定簡女即日起續押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
康芮開眼了！估從「台東登陸」猛穿心　專家示警：有著渾厚大眼
碧潭誘殺2幼女　狠母認罪願用餘生彌補
國3重大車禍釀2死　死者身分曝光
颱風假宣布時間延後？　高市府回應了
LIVE／康芮「開眼」估暴風圈今年最大　氣象署最新說明
快訊／康芮颱風海上警報發布！　首波警戒區域出爐
快訊／沈慶京繼續押！　北院裁准延押2月
遭房客狠殺慘死家中！　女房東最後身影曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1張10萬！詐團PO社群高價收購金融卡　警逮3嫌凍結金流止損

載同事回公司遇死劫！塞車陣遭2大車夾殺　2男全身骨折慘死

快訊／與垃圾車擦撞！彰化師載3學童摔落橋下卡溝岸　5人送醫　

開車撞進超商釀2傷！24歲男說恍神闖禍　警查出他吸喪屍煙彈

車內霉味+導航失靈！網友PO文疑買到泡水車　專家教5招防踩雷

二審宣判前朱學恒再求與鍾沛君和解　高院開調解庭仍破局

18歲男強擄女童猥褻遭羈押　桃園看守所特別安排同房舍友

快訊／沈慶京繼續押！京華城獻金流向不明　北院裁准延押2月

碧潭誘殺2幼女！狠母認罪願用餘生彌補　同意續押：也沒地方去

2歲童遭「肛門灌水+捏生殖器」虐殺！生母輕判2年　檢上訴遭駁回

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

1張10萬！詐團PO社群高價收購金融卡　警逮3嫌凍結金流止損

載同事回公司遇死劫！塞車陣遭2大車夾殺　2男全身骨折慘死

快訊／與垃圾車擦撞！彰化師載3學童摔落橋下卡溝岸　5人送醫　

開車撞進超商釀2傷！24歲男說恍神闖禍　警查出他吸喪屍煙彈

車內霉味+導航失靈！網友PO文疑買到泡水車　專家教5招防踩雷

二審宣判前朱學恒再求與鍾沛君和解　高院開調解庭仍破局

18歲男強擄女童猥褻遭羈押　桃園看守所特別安排同房舍友

快訊／沈慶京繼續押！京華城獻金流向不明　北院裁准延押2月

碧潭誘殺2幼女！狠母認罪願用餘生彌補　同意續押：也沒地方去

2歲童遭「肛門灌水+捏生殖器」虐殺！生母輕判2年　檢上訴遭駁回

力挺護國神山！　中環砸逾3億敲進335張台積電

湯姆漢克斯驚嘆新片用AI「立即變臉」　不用等8個月後製

3年前手術紗布留體內！　47歲女長期腹痛…致輸卵管被切除

張艾嘉被林柏宏搞慘　直接放棄開店　到海邊玩沙

波蘭陶聯名梵谷「家變美術館」　德國頂級TRAUMINA羽絨被登台

高雄新秘境！百年「湯姆生古道」跨六龜杉林　天然芬多精+茶香

群創第3季EPS 0.05元　估Q4電視面板價格持穩

土耳其正妹13歲成糖友　騎自行車與糖尿病共存…變正港台灣人

無需高學歷！具備「此技能」就能在家輕鬆工作　年薪160萬起跳

【廣編】「豐邑TOP+」獲第26屆國家建築金質獎　豐邑機構連24年得獎成消費者購屋保障

北捷最長電扶梯驚現尿尿哥！當眾解放噁心畫面曝　最高開罰7500

社會熱門新聞

即／不滿女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她！

綠高官2招　掏空台鹽11億

送孩上學被砍到見骨　妻小目擊嚴重驚嚇

即／九孔賓士大G火燒車！驚慌自救畫面曝

即／台中爸送孩上學被砍到見骨　兇煞落網曝動機

即／國1北上路段3車連環撞！傷亡不明

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

苗栗女代接1次電話　代價關2年10個月

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

快訊／北市內湖爆砍人！30歲男遭刺鮮血直流　躲飲料店求救

將閨蜜頭「泡在王水」！清大三角戀爆凶殺

繼承1500萬要交5千萬稅　擬制遺產規定違憲

快訊／內湖砍人「22歲男投案了」！背景曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

更改颱風假宣布時間？北市這樣說

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

康芮颱風路徑南修！陳其邁示警：高雄風雨加劇

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面