懸崖邊拍照！夫妻赴印尼「天使浴池」巨浪狂襲　男被捲走亡

Tourist Killed While Taking Selfies at Dangerous Bali Spot, Angel's Billabong



A tourist has tragically died at Angel's Billabong in Bali while taking selfies. This popular yet perilous location is known for its striking views but also poses severe safety risks due to powerful… pic.twitter.com/tGcdm0ToKf — Kristy Tallman (@KristyTallman) October 25, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

印度一對夫妻16日前往印尼旅遊景點「天使浴池」（Angel’s Billabong）拍照，兩人當時站的位置非常靠近懸崖邊緣，沒想到身後一陣巨浪襲向2人，妻子獲救、丈夫被捲入水中，男子遺體隔日尋獲。

紐約郵報等報導，59歲男子穆基（Nilesh Mukhi）是旅行社從業人員，他與妻子卡維塔（Kavita）前往印尼旅遊，來到旅遊景點天使浴池。事發當日，有許多遊客就站在海邊岩石上拍照，穆基與卡維塔也不例外。

Skal International旅行社援引當地警方消息指出，當時正值滿月大潮，海象惡劣、浪非常大，當時拍照的司機曾要求兩人離開懸崖邊，但兩人還來不及走開，身後一陣巨浪襲來。

卡維塔雖然受傷但順利獲救，傷勢並不嚴重，然而穆基卻被捲入水中。經當地警方與印尼海軍搜尋，穆基遺體17日尋獲。

▼穆基是旅行社從業人員，他與妻子卡維塔前往印尼旅遊，沒想到卻發生意外喪命。（圖／翻攝自IG）