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懸崖邊拍照！夫妻赴印尼「天使浴池」巨浪狂襲　男被捲走亡

記者詹雅婷／綜合報導

印度一對夫妻16日前往印尼旅遊景點「天使浴池」（Angel’s Billabong）拍照，兩人當時站的位置非常靠近懸崖邊緣，沒想到身後一陣巨浪襲向2人，妻子獲救、丈夫被捲入水中，男子遺體隔日尋獲。

紐約郵報等報導，59歲男子穆基（Nilesh Mukhi）是旅行社從業人員，他與妻子卡維塔（Kavita）前往印尼旅遊，來到旅遊景點天使浴池。事發當日，有許多遊客就站在海邊岩石上拍照，穆基與卡維塔也不例外。

Skal International旅行社援引當地警方消息指出，當時正值滿月大潮，海象惡劣、浪非常大，當時拍照的司機曾要求兩人離開懸崖邊，但兩人還來不及走開，身後一陣巨浪襲來。

卡維塔雖然受傷但順利獲救，傷勢並不嚴重，然而穆基卻被捲入水中。經當地警方與印尼海軍搜尋，穆基遺體17日尋獲。

▼穆基是旅行社從業人員，他與妻子卡維塔前往印尼旅遊，沒想到卻發生意外喪命。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

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