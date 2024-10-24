土耳其「航太公司」恐攻3死5傷　恐怖分子落網

▲土耳其恐攻3死5傷。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

土耳其首都安卡拉（Ankara）郊區的土耳其航太工業公司（TUSAS／TAI）總部，23日傳出爆炸與槍響，土耳其內政部初步認定是恐怖攻擊，造成3人死亡5人受傷。

根據外媒報導，該起恐攻引起土耳其網友熱議，紛紛指向於土耳其執政黨的盟友「民族行動黨」（MHP）黨魁巴契利（Devlet Bahceli），週二邀請獄中庫爾德工人黨（PKK）領袖歐加蘭（Abdullah Ocalan）解散該組織。

土耳其《每日晨報》（Dailysabah）報導，土耳其國家情報局（MIT）於南部安塔利亞省逮捕到了庫爾德工人黨（PKK）恐怖分子尤蘇博夫（Bari Iusubov）。根據了解，尤蘇博夫在俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞和伊拉克北部馬赫穆爾地區的PKK營地，參與重要宣傳活動，並與PKK高層有密切聯繫，參與多項組織活動。