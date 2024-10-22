吊欄杆跳下重摔！台中某高職生一度昏迷插管　院方說明最新病況

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中某高職二年級男學生昨(21日)在活動中心二樓看台區爬到欄杆外，利用雙臂吊在欄杆上，結果向下跳時，其中一隻腳打滑，男學生倒地時頭部重擊地面，當場四肢抽搐、意識不清，緊急送醫插管搶救。台中醫院神經外科醫師陳典廷今出面說明男學生最新狀況，表示他目前情況好轉，今日將持續觀察情況，沒問題後將轉一般病房持續治療。

▲台中醫院神經外科醫師陳典廷說明男學生最新病況 。（圖／記者白珈陽攝）

回顧案情，男學生昨天在下課時間，在活動中心二樓看台區爬到欄杆外，並用雙臂吊在欄杆處，隨後雙手放開要跳下一樓，而目擊同學表示，當時男學生雙腳著地，但其中一腳不慎打滑，導致男學生後腦杓著地，隨後四肢抽搐，意識不清被緊急送醫。

台中醫院急診室主任陳莉瑋指出，男學生到院時口腔跟鼻孔流血，且有癲癇全身抽搐、意識混亂、躁動不安情形，昏迷指數7分，為考量安全緊急替他插管急救，並安排全身電腦斷層檢查，後續進加護病房持續治療。

直至今日好消息傳出，男學生已清醒，也已拔除插管。對此，神經外科醫師陳典廷出面表示，男學生情況好轉，對答也正常，今日上午至病房探望時，男學生也沒有抱怨頭痛或頭暈想吐等，四肢活動也正常，已開始進食，後續將持續觀察，若沒問題預計今天就會轉到一般病房。