北越起飛！胡志明市發展「火車頭減速」　總書記喊話了

▲胡志明市的經濟地位和影響力下降。（圖／記者陳致平攝）

文／中央社

越南南北發展議題引發討論，北部持續湧入投資潮之際，南部大城胡志明市的發展似乎顯得停滯。有觀點認為，胡志明市可透過加強服務業水準，為經濟發展增添新動力。胡志明市多年來都是越南經濟發展的火車頭，不過2018年美中貿易戰開打，許多在中國的電子、科技廠轉以「中國+1」思維布局全球，盼減輕關稅懲罰的風險，越南北部擁有毗鄰中國的地利條件，成功吸引外資前來。

近來越南新興的投資案主要集中在北越地區，位於南越地區的經濟重鎮胡志明市相形失色不少。兩相對照下，一些專家與主政官員開始思考與討論胡志明市近來所面臨的發展挑戰，盼能找到解決方法。

胡志明市8月底舉辦一場經濟社會發展規劃諮詢研討會，越南媒體報導，傅爾布萊特（Fulbright）公共政策與管理學院院長武成序英（Vu Thanh Tu Anh）在會上提出，胡志明市的地位正受到「侵蝕」，在東南亞大城市的競爭中面臨挑戰。他觀察，胡志明市的經濟地位和影響力下降，約5年前，越南東南部地區包括胡志明市在內的出口貢獻率占全國逾半，現在僅剩約1/3。與此同時，北越紅河三角洲地區的出口已占全國總額的53%。

武成序英指出，工業製造在胡志明市仍扮演要角，但成長速度正在放緩。與此同時，服務業和貿易也是另一重要行業領域，但尚未足夠強大和穩固，無法幫助胡志明市邁向新的發展階段，達到9%至9.5%的經濟成長率。

胡志明市黨委書記助理陳黃銀（Tran Hoang Ngan）表示，胡志明市的智慧城市指數排名第105、印尼雅加達第103、泰國曼谷第84、馬來西亞吉隆坡第73、新加坡第5、菲律賓馬尼拉第121，顯見胡志明市還有很大進步空間。

陳黃銀引述數據指出，2011年至2015年期間，胡志明市的年均社會投資額為238兆越南盾（新台幣約3034億元）；2016年至2020年則為390兆。然而，過去3年，年均社會投資額僅約335兆。

▲有居住在胡志明市的民眾表示，政府應該加強旅遊業發展，推廣夜間旅遊。（圖／記者陳致平攝）

居住在胡志明市的自由業者阮廷勝（Nguyen Dinh Thang）向中央社表示，過去一、兩年裡，確實覺得胡志明市的經濟在放緩，很多方面都有跡象，尤其是基礎建設的停滯，工作機會不像以前那麼多和穩定，恐導致人口外流。 他觀察，胡志明市的工作機會變少，促使身邊許多朋友陸續回到自己的故鄉發展。當局應該加強旅遊業的發展，例如推廣夜間旅遊。除此之外，娛樂服務也應該加強，凸顯胡志明市「不夜城」的優勢。

今年25歲的杜阮方南（Do Nguyen Phuong Nam）在胡志明市擔任調酒師，他受訪時表示，感覺胡志明市的經濟一直在「原地踏步」，店內客源不穩定，他的薪資也沒有像以往那樣上漲，甚至還被減薪。

▲越南國家主席​​蘇林。（圖／路透）

越共中央總書記、越南國家主席蘇林（To Lam）8月初接掌總書記職務兩週後，隨即前往胡志明市考察，他當時公開質疑，為什麼胡志明市擁有如此地位和潛力，卻缺乏吸引投資的有效方案。

蘇林建議，胡志明市應充分利用潛力和優勢，實現快速和可持續的經濟發展，引入創新模式和調整經濟結構，提升品質、效率和競爭力；改善投資環境，吸引國內、外投資；專注建設和實現城市基礎設施的突破等。