潭美颱風最快今晚生成！環流雨彈下到周末　北東「紅到紫白」　

▲明天東北季風增強，加上熱帶系統外圍環流影響，北部、東南部降雨明顯，甚至有豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD24，中央氣象署預估，最快今晚增強為颱風「潭美」，雖距離台灣遙遠，其外圍環流從周四開始影響台灣，北部、東南部降雨明顯，到周五、周六穿越菲律賓的階段，整個北部及東半部降雨增強，尤其基隆北海岸、宜蘭可能有豪雨發生，不排除有發布海上警報的可能性。

氣象署預報員曾昭誠指出，熱帶性低氣壓TD24預計今晚至深夜發展為颱風「潭美」，預估到菲律賓東方近海後轉西、通過呂宋島往南海前進，在接近呂宋島的過程，台灣逐漸受到外圍環流影響，北部、東南部降雨明顯，且風力增強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲熱帶性低氣壓TD24路徑預測。（圖／氣象署提供）

他提到，今天各模式預測顯示，潭美颱風生成後，會朝向穿越呂宋島往南海方向移動的可能性大幅增加，但穿越呂宋島時路徑稍微偏北，影響台灣天氣比較大，有可能觸及海上颱風警報範圍，若路徑偏南，影響就比較小。

曾昭誠說，準潭美外圍環流相當廣泛，暴風半徑在280公里左右，因此若路徑偏北一點，比較接近台灣，仍有可能觸及海上颱風警報範圍，不排除發布海警，但這個路徑機率不高，氣象署將持續觀察。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢，曾昭誠表示，明天下午東北季風增強，加上熱帶低壓成颱後，北部、東南部降雨明顯，尤其宜蘭山區可能有豪雨等級的降雨發生，周四、周五隨著颱風接近影響，大台北、東南部雨勢顯著，尤其基隆北海岸及宜蘭有豪雨發生。

他說，周六、周日颱風進入南海，降雨熱區往南延伸、擴展到整個東半部地區，尤其東部可能有豪雨出現，北部、中南部山區也會有零星降雨，下周雨勢才會逐漸趨緩，轉為東北風為主的環境，但實際降雨情形仍視颱風位置而定。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，曾昭誠指出，明天下半天東北季風增強，以及周四颱風外圍環流帶來降雨，北部溫度明顯下降，落在26至28度，中南部高、低溫也略下降一點，整體氣溫30至32度，溫暖舒適，早晚偏涼約22至24度，出門多加件外套。