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咖啡廳突改「內用1規則」僅剩2組客人！常客大讚：篩掉一半的人

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲店家規定內用低消200元。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

就怕消費者共吃餐點，又霸著位子不肯走，因此不少餐廳會規定低消金額，有網友表示，有間連鎖咖啡廳內用座位總是客滿的狀況，但自從店家祭出「內用低消200元」的規定後，店內空蕩蕩，一眼看過去，僅有2組客人，讓她很驚訝。

有網友在Threads發文，常去某間連鎖咖啡廳，但有天平日去現場，發現座位竟然空盪盪，原來是店家更改內用規定，原本是一杯飲料，現在變成低消200元。她拍下店內狀況，僅有2組客人，「整個篩掉一大半人，坐了一上午，很清幽沒錯，真的蠻安靜的，大家都喜歡這安靜環境」。

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貼文曝光，網友支持店家的政策，「這樣的店我反而會去消費，有些咖啡廳吵得跟市場一樣」、「環境變安靜了，這樣對客人滿好的吧」、「以這個環境來說已經很有良心了」、「使用者付費阿，很棒」、「用200元買安靜的環境，很划算欸」、「使用者想要享受什麼樣品質的空間，付相對應的費用是合理的」。

不過也有人指出，「現在小眾咖啡廳的價格讓人想回去喝星巴克」、「低消200是不貴，飲品超過200也覺得可以，但是如果飲品都不到200，就等於一定要多點一個東西，因為有時候真的只想喝杯咖啡而已」、「規定低消沒關係，可以設定低消要一杯飲料或一份餐點，可以不要低消200元，但飲料一杯賣198元那種嗎，遇過幾家真的很傻眼，硬逼人再點餐點」。

由 @chenyun8491 發佈
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